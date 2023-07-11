10 голливудских актеров и актрис, которые еще не имеют детей
Источник:Boredpanda
В мире Голливуда, где блеск и слава переплетаются с творчеством, существует группа выдающихся актеров и актрис, которые, несмотря на свою популярность и успех, еще не стали родителями. Впрочем, любителей всегда интересует тема отцовства.
В материале 24 Канала мы расскажем о 10 известных людях, не имеющих детей. Они до сих пор не испытали радости отцовства, и продолжают искать баланс между карьерой и личной жизнью.
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10 знаменитостей, у которых еще нет детей
Кристофер Вокен
"Я люблю работать, сколько могу, потому что у меня нет детей, у меня нет хобби, я больше ничем не занимаюсь. И я рад, что у меня нет детей. У меня двое братьев и у них много детей, они приходят ко мне домой, и когда они уходят, я счастлив. У меня есть женщина, я женат тридцать пять лет, и у меня есть несколько кошек: я могу открыть дверь, они выходят, так что это очень хорошо".
Дженнифер Энистон
"Мы полноценны в супругах или без него, с детьми или без. Мы сами решаем, что прекрасно, когда дело доходит до нашего тела. Это решение за нами, и только за нами. Станьте примером для молодых женщин, которые думают об этом, примем это решение сознательно, вне шума таблоидов, нам не нужно быть женатыми, чтобы быть полноценными".
Гелен Миррен
"Не то, что я не люблю детей, они смешны, и я просто люблю их, но я никогда не хотела их иметь. Однажды я действительно пыталась этого захотеть. Я думала, что, возможно, стоит, но я никогда не убедила себя".
Сара Полсон
"Я люблю детей, но я очень импульсивна, и я боялась, что рожу детей, а потом пожалею об этом".
Джон Сина
"Это тяжелая работа. Это тяжелая работа, чтобы сбалансировать время, которое мне нужно, чтобы правильно работать. Это тяжелая работа, чтобы быть лучшим партнером и мужем для своей любящей жены. Трудно поддерживать связи с теми, кто в моей жизни, кого я люблю. И тоже тяжело честно поработать в течение дня. Вы должны иметь к этому страсть. Вы должны иметь для этого горючее.Это все равно, что сказать кому-то: "Мужик, ты знаешь, ты достаточно хорошо владеешь руками. Ты был бы отличным плотником".
Леонардо Ди Каприо
"Вы имеете в виду, хочу ли я привести детей в такой мир? Если это произойдет, это произойдет. Я предпочел бы не вдаваться в подробности, просто потому, что тогда это становится чем-то, что неправильно цитируется".
Джаред Лето
"Я считаю, что очень важно быть в ресурсе, если у вас есть дети. У меня есть много других вещей, о которых нужно позаботиться".
Опра Уинфри
"Я ни разу не пожалела об этом. Я также считаю, что причина, почему я не жалею, заключается в том, что я должна была выполнить это так, как было лучше всего для меня: Академия лидерства Опры Уинфри для девушек. Эти девушки заполняют материнские инстинкты, которые я, возможно, должна иметь. На самом деле они переполняют – я переполнена материнским чувством".
Ким Кетрол
"Я стараюсь не слушать то, что должна, могла бы, и пытаюсь выйти за пределы ожиданий, давления со стороны сверстников или попыток угодить – и просто слушаю. Я считаю, что все ответы находятся внутри нас. Когда я отвечала на эти вопросы о рождении детей, я поняла, что большое давление, которое я испытывала, происходит из внешних источников, и я знала, что не готова сделать этот шаг в материнство".
Рене Зеллвегер
"На самом деле я никогда ни о чем так не думала в жизни", – сказала она. – Я всегда была открыта ко всему, что может быть, мне было интересно увидеть, что будет дальше. Но я хорошо знаю, что мне нужно, чтобы быть счастливым".