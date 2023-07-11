10 голливудских актеров и актрис, которые еще не имеют детей

В мире Голливуда, где блеск и слава переплетаются с творчеством, существует группа выдающихся актеров и актрис, которые, несмотря на свою популярность и успех, еще не стали родителями. Впрочем, любителей всегда интересует тема отцовства.

В материале 24 Канала мы расскажем о 10 известных людях, не имеющих детей. Они до сих пор не испытали радости отцовства, и продолжают искать баланс между карьерой и личной жизнью.

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10 знаменитостей, у которых еще нет детей

Кристофер Вокен

"Я люблю работать, сколько могу, потому что у меня нет детей, у меня нет хобби, я больше ничем не занимаюсь. И я рад, что у меня нет детей. У меня двое братьев и у них много детей, они приходят ко мне домой, и когда они уходят, я счастлив. У меня есть женщина, я женат тридцать пять лет, и у меня есть несколько кошек: я могу открыть дверь, они выходят, так что это очень хорошо".

Кристофер Вокен с супругой / People

Дженнифер Энистон

"Мы полноценны в супругах или без него, с детьми или без. Мы сами решаем, что прекрасно, когда дело доходит до нашего тела. Это решение за нами, и только за нами. Станьте примером для молодых женщин, которые думают об этом, примем это решение сознательно, вне шума таблоидов, нам не нужно быть женатыми, чтобы быть полноценными".

Дженнифер Энистон / Cosmopolitan

Гелен Миррен

"Не то, что я не люблю детей, они смешны, и я просто люблю их, но я никогда не хотела их иметь. Однажды я действительно пыталась этого захотеть. Я думала, что, возможно, стоит, но я никогда не убедила себя".

Гелен Миррен / Фото из инстаграма актрисы

Сара Полсон

"Я люблю детей, но я очень импульсивна, и я боялась, что рожу детей, а потом пожалею об этом".

Сара Полсон / Harper's Bazaar

Джон Сина

"Это тяжелая работа. Это тяжелая работа, чтобы сбалансировать время, которое мне нужно, чтобы правильно работать. Это тяжелая работа, чтобы быть лучшим партнером и мужем для своей любящей жены. Трудно поддерживать связи с теми, кто в моей жизни, кого я люблю. И тоже тяжело честно поработать в течение дня. Вы должны иметь к этому страсть. Вы должны иметь для этого горючее.Это все равно, что сказать кому-то: "Мужик, ты знаешь, ты достаточно хорошо владеешь руками. Ты был бы отличным плотником".



Джон Сина / Boredpanda

Леонардо Ди Каприо

"Вы имеете в виду, хочу ли я привести детей в такой мир? Если это произойдет, это произойдет. Я предпочел бы не вдаваться в подробности, просто потому, что тогда это становится чем-то, что неправильно цитируется".

Леонардо Ди Каприо / Vanity Fair

Джаред Лето

"Я считаю, что очень важно быть в ресурсе, если у вас есть дети. У меня есть много других вещей, о которых нужно позаботиться".

Джаред Лето / Encyclopedia Britannica

Опра Уинфри

"Я ни разу не пожалела об этом. Я также считаю, что причина, почему я не жалею, заключается в том, что я должна была выполнить это так, как было лучше всего для меня: Академия лидерства Опры Уинфри для девушек. Эти девушки заполняют материнские инстинкты, которые я, возможно, должна иметь. На самом деле они переполняют – я переполнена материнским чувством".

Опра Уинфри / SFGATE

Ким Кетрол

"Я стараюсь не слушать то, что должна, могла бы, и пытаюсь выйти за пределы ожиданий, давления со стороны сверстников или попыток угодить – и просто слушаю. Я считаю, что все ответы находятся внутри нас. Когда я отвечала на эти вопросы о рождении детей, я поняла, что большое давление, которое я испытывала, происходит из внешних источников, и я знала, что не готова сделать этот шаг в материнство".

Ким Кетрол / People

Рене Зеллвегер

"На самом деле я никогда ни о чем так не думала в жизни", – сказала она. – Я всегда была открыта ко всему, что может быть, мне было интересно увидеть, что будет дальше. Но я хорошо знаю, что мне нужно, чтобы быть счастливым".

Рене Зеллвегер / Telva