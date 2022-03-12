Я а*уеваю, – звезда "Крипосной" Тарас Цымбалюк высмеял россиян, "страдающих" от санкций

Звезда украинских телесериалов Тарас Цымбалюк эмоционально высмеял россиян, жалующихся в соцсетях о своих "страданиях". Об этом он написал в своем инстаграме, – подробнее на Кино 24.

Как сообщает 24 канал, актер самого популярного украинского телесериала "Крипосная" Тарас Цымбалюк "разнес" россиян в своем сообщении. Он в ярости раскритиковал все панические действия россиян в результате санкций.

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Актер выразил изумление от поведения граждан страны оккупанта, которые "выгребают" все последние товары из магазинов и брендов, покинувших рынок России. Но, по мнению Цымбалюка, на самом деле – это мелочи. Он ведь убежден, что далеко не это приведет россиян к экономическому кризису и дефолту.

Настоящее отчаяние сегодня наблюдается в связи с блоком социальной сети инстаграмм в России. С десяток видео сегодня увидел, где люди заливаются слезами и кричат: "За что нам такое горе?" Я а*уеваю. Вы живете в куполе власти, устроившей настоящую диктатуру. Вашими русскими соотечественниками сейчас устланы поля под Киевом! Вас втянули в тотальную ненависть мира к вам!!! А вы думаете об инстаграмме.

Тарас подчеркнул, что украинцы ежедневно теряют свои жизни и дома. Более того, подчеркнул, что украинцы и весь мир наблюдает за тем, как ежедневно ракетами уничтожаются наши города.

Актер также признался, что его теща уже десятый день не выходят на связь, потому что жила до войны в Мариуполе.

Россияне, поверьте, весь мир сейчас думает только о том, чтобы поскорее прекратить вторжение в Украину, а не об отсутствии "Старбакса" на районе.

"Потому какие у п*зду "братские" народы? Вся эта советская символика "братства" еще тогда ничего не стоила, когда наши писатели и ученые пачками сидели ни на что на Колыме: принимали, как настоящих "братьев". Вот и вся разница между нами… У вас слезы от отсутствия МакДональдса и инстаграма, у нас – от тысяч подло убитых украинцев. Но знайте, наши слезы нас закаляют и преподносят, ваши – показывают всему миру вашу зашоренность и примитивность», – надписал Тарас.



Пост Тараса Цымбалюка / Скриншот