Як повідомляє 24 канал, актор найпопулярнішого українського телесеріалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк "розніс" росіян у своєму дописі. Він розлючено розкритикував усі панічні дії росіян, внаслідок санкцій.

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Актор виразив неабиякий подив поведінці громадян країни окупанта, які "вигрібають" усі останні товари з магазинів та брендів, що залишили ринок Росії. Але, на думку, Цимбалюка, насправді – це дрібниці. Адже він переконаний, що далеко не це приведе росіян до економічної кризи та дефолту.

Справжній розпач сьогодні бачимо в зв’язку з блоком соціальної мережі інстаграм в Росії. З десяток відео сьогодні побачив, де люди заливаються сльозами і кричать: "За що нам таке горе?". Я а*уєваю. Ви живете в куполі влади, котра влаштувала справжню диктатуру. Вашими російськими співвітчизниками зараз встелені поля під Києвом! Вас втягнули в тотальну ненависть світу до вас !!! А ви думаєте про інстаграм.

Тарас наголосив, що натомість українці щодня втрачають свої життя і домівки. Більше того, наголосив, що українці та весь світ спостерігає за тим, як чи не щодня ракетами знищуються наші міста.

Актор також зізнався, що його теща вже десятий день не виходять на зв'язок, адже жила до війни у Маріуполі.

Росіяни, повірте, весь світ зараз думає тільки про те, щоб якомога швидше припинити вторгнення в Україну, а не про відсутність "Старбаксу" на районі.

"Тому які в п*зду "братні" народи? Вся ця совєтська символіка "братства" ще тоді нічого не була варта, коли наші письменники і вчені пачками сиділи нізащо на Колимі: приймали, як справжніх "братів". От і вся різниця між нами… У вас сльози від відсутності МакДональдзу і інстаграму, у нас – від тисячів підло вбитих українців. Але знайте, наші сльози нас загартовують і підносять, ваші – показують всьому світу вашу зашореність і примітивність", – написав Тарас.





Допис Тараса Цимбалюка / Скриншот