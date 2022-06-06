В инстаграме Александра сегодня появилось сообщение о том, что он гей. Однако позже актер удалил это признание, сообщает 24 канал. Интересно Самые интересные сериалы июня 2022: 15 самых ожидаемых премьер Александр Пискунов публично заявил, что он гей

Я гей. И это очень болит, но я не хочу никого искать,

– написал Пискунов в инстаграме.



Александр Пискунов заявил, что он гей / Скриншот сообщения

Реакция сети

В комментариях звезды поддержали Александра и отметили, что ему следует принять себя и тогда станет легче. Назвали его прекрасным человеком и подчеркнули, что у любви нет статьи. Каминг-аут звезды поддержал украинский певец Melovin, являющийся бисексуалом, со словами: "Ты настоящий". Телеведущая Стася Ровинская написала: "Саш, люблю!" А актриса Светлана Косолапова, звезда сериала "Домик на счастье" отозвалась: "Санечка. Родной. Люблю тебя всем сердцем!".

Кто такой Александр Пискунов

Александр Пискунов – украинский актер театра и кино. Окончил Киевский национальный университет театра кино и телевидения им. Карпенко-Карого. В театре и кино играет в основном драматические роли.

Фильмы и сериалы, в которых сыграл Александр:

"Граница" (2017 год);

"Киборги" (2017 год);

"Круты 1918" (2018 год);

"11 детей из Моршина" (2019 год);

"Папа Дэн" (2017 год);

"Сувенир из Одессы" (2018);

"Клятва врача" (2021 год);

"И будут люди" (2019 год);

"Месть" (2020 год).

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