В инстаграме Александра сегодня появилось сообщение о том, что он гей. Однако позже актер удалил это признание, сообщает 24 канал.
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Александр Пискунов публично заявил, что он гей
Я гей. И это очень болит, но я не хочу никого искать,
– написал Пискунов в инстаграме.
Александр Пискунов заявил, что он гей / Скриншот сообщения
Реакция сети
В комментариях звезды поддержали Александра и отметили, что ему следует принять себя и тогда станет легче. Назвали его прекрасным человеком и подчеркнули, что у любви нет статьи. Каминг-аут звезды поддержал украинский певец Melovin, являющийся бисексуалом, со словами: "Ты настоящий". Телеведущая Стася Ровинская написала: "Саш, люблю!" А актриса Светлана Косолапова, звезда сериала "Домик на счастье" отозвалась: "Санечка. Родной. Люблю тебя всем сердцем!".
Кто такой Александр Пискунов
Александр Пискунов – украинский актер театра и кино. Окончил Киевский национальный университет театра кино и телевидения им. Карпенко-Карого. В театре и кино играет в основном драматические роли.
Фильмы и сериалы, в которых сыграл Александр:
- "Граница" (2017 год);
- "Киборги" (2017 год);
- "Круты 1918" (2018 год);
- "11 детей из Моршина" (2019 год);
- "Папа Дэн" (2017 год);
- "Сувенир из Одессы" (2018);
- "Клятва врача" (2021 год);
- "И будут люди" (2019 год);
- "Месть" (2020 год).
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