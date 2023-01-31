Со звездами "Поймать Кайдаша": 24 февраля состоится премьера минисериала "Я – Надежда"

24 февраля в 19:30 на телеканале 2+2 состоится премьера четырехсерийной военной драмы "Я – Надежда" об отчаянных медиках экстренной помощи. В сериале снялись звезды "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк и Ирина Мак.

"Я – Надежда" – первый военно-драматический сериал, снятый во время полномасштабного вторжения россиян. В центре четырехсерийной истории — работники скорой в Харькове, которые в феврале-марте 2022 года под постоянными обстрелами и бомбардировками спасали гражданских и военных своего города. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба сериала.

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"Я – Надежда": что следует знать о сериале

Сюжет

По сюжету молодая фельдшерка Надежда, несмотря на реальную опасность и уговоры об эвакуации, решает остаться в окруженном оккупантами Харькове. Женщина не представляет, что ждет ее в ближайшее время — бессонные ночи на службе, болезненные потери, ежедневный риск ради спасения других и встреча с врагом лицом к лицу.

Это особенный проект. Не только потому, что это первые съемки украинского сериала во время войны. Но и потому, что авторы вдохновились реальной историей девушки, которая, несмотря на юный возраст, проявила устойчивость и абсолютную преданность своему делу в самое ужасное время для страны. Откровенно говоря, взяться за эту идею было для меня волнительно,

– комментирует режиссер Денис Тарасов.

Кроме того, как отметил режиссер, были определенные ограничения из-за военного положения: тревоги, обстрелы, отсутствие связи и света - все это вносило свои коррективы в производство: "К примеру, мы не снимали возле инфраструктурных объектов, отказались от масштабных экшн- сцен со взрывами вместо полноценных сцен в Харькове снимали там только заявные планы, для того чтобы мы могли снимать на деоккупированных территориях Киевской области, некоторые локации даже разминировали специалисты, все это напоминало нам о том, что война не только в кадре, она каждый день в нашей жизни".



"Я – Надежда" выйдет 24 февраля / Фото 2+2

Идею создания

На создание сериала авторов Артема Кобзана и Андрея Виштака вдохновили истории украинских медиков, с первых дней войны мужественно удерживающих свой фронт. Прототипом главной героини стала двадцатидвухлетняя фельдшер Анна Андрющенко, которая в первые месяцы войны работала в харьковском Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Во время встречи с Аней была поражена, собственно, самой Аней. Она мягкая, теплая, отзывчивая. И у меня в голове не укладывалось: Как? Как она взяла на себя такую ответственность? Как она не испугалась, не сломалась? Кроме того, она уже прошла это и не стала циничной, холодной. Меня поразило, что она сохранила свет в себе,

– рассказала главная актриса сериала Вероника Дюпина знакомство с прототипом ее героини.



"Я – Надежда" выйдет 24 февраля / Фото 2+2

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Актерский состав

Кроме Антонины Хижняк и Ирины Мак, главные роли в сериале сыграли:

Даниил Мирешкин;

Павел Сироткин;

Валерий Астахов;

Алекс Степаненко;

Елена Курта.

В сериале были привлечены медики скорой помощи и работники ГСЧС, консультировавшие актеров и творческую команду проекта. В Харькове и на деоккупированных территориях Киевской области, где проходили съемки, на площадке работали военные эксперты, обеспечивающие безопасность съемочной группы.

Локации съемок

Военную драму "Я – Надежда" снимали в Харькове и на нескольких локациях в Киеве и области, в том числе в Ирпене.



Ирина Мак в сериале "Я – Надежда", который выйдет 24 февраля / Фото 2+2