Не сможете оторваться: новый мини-сериал на Netflix, который держит в напряжении до самого конца

Наконец-то наступили выходные и можно отдохнуть, например, посмотреть интересный сериал. На платформе Netflix вышло немало новинок, которые уже завоевывают популярность среди зрителей.

24 Канал расскажет о новом мини-сериале на Netflix, от которого невозможно оторваться. Его можно посмотреть за день или за ночь.

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Какой новый мини-сериал на Netflix посмотреть?

18 июня на Netflix вышел мини-сериал "Я найду тебя". Он снят по мотивам одноимённого романа 2023 года, автором которого является американский писатель Гарлан Кобен.

Идея сериала принадлежит Роберту Галлу, а главные роли исполнили Сэм Уортингтон, Бритт Лоуэр, Майло Вентимилья и Эрин Ричардс. Также к съемкам присоединились Логан Браунинг, Джонатан Такер, Чи МакБрайд, Мэделин Стоу и Кленси Браун.

Актёрский состав, который мы собрали, просто феноменален. Любой из этих невероятных артистов сам по себе был бы мечтой. Тот факт, что нам каким-то образом удалось привлечь их всех, свидетельствует о силе истории Гарлана и невероятной поддержке со стороны всех в Netflix,

– сказал Галл Tudum.

Сериал "Я найду тебя" / Фото Netflix

"Я найду тебя" состоит всего из 8 серий продолжительностью около 40 минут, а его рейтинг на IMDb составляет 7,4/10. Это история о глубине родительской любви, боли утраты и о том, на что люди готовы пойти ради того, что, по их мнению, им принадлежит.

Сериал начинается в тюрьме в Бриггсе (штат Мэн). Бывший профессор права Дэвид Берроу отбывает пожизненное наказание за хладнокровное убийство своего трехлетнего сына. Он всегда настаивал на своей невиновности, но доказательства против него. Мужчина получил прозвище "убийца младенцев".

Жизнь Дэвида разрушена, боль от потери сына невыразима. С самого начала отбывания наказания он отказывается от посетителей и старается не привлекать к себе внимания.

Однажды мужчина узнает, что его сын, возможно, жив, и поэтому начинает действовать.

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