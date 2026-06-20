24 Канал розповість про новий мінісеріал на Netflix, від якого неможливо відірватися. Його можна подивитися за день або за ніч.

Не пропустіть 3 нові мінісеріали на Netflix, які можна подивитись на вихідних

Який новий мінісеріал на Netflix подивитися?

18 червня на Netflix вийшов мінісеріал "Я тебе відшукаю". Він знятий за мотивами однойменного роману 2023 року, автором якого є американський письменник Гарлан Кобен.

Ідея серіалу належить Роберту Галлу, а головні ролі зіграли Сем Вортінгтон, Брітт Лоуер, Майло Вентімілья та Ерін Річардс. Також до зйомок долучилися Логан Браунінг, Джонатан Такер, Чі МакБрайд, Медлін Стоу та Кленсі Браун.

Акторський склад, який ми зібрали, просто феноменальний. Будь-який з цих неймовірних артистів сам по собі був би мрією. Той факт, що нам якимось чином вдалося залучити їх усіх, свідчить про силу оповіді Гарлана та неймовірно підтримку всіх у Netflix,

– сказав Галл Tudum.

Серіал "Я тебе відшукаю" / Фото Netflix

"Я тебе відшукаю" має всього 8 серій, які тривають близько 40 хвилин, і рейтинг на IMDb – 7.4/10. Це історія про глибину батьківської любові, біль втрати й те, на що люди готові піти заради того, що, на їхню думку, їм належить.

Серіал починається у в'язниці в Бріггсі (штат Мен). Колишній професор права Девід Берроу відбуває довічне покарання за холоднокровне вбивство свого трирічного сина. Він завжди наполягав на своїй невинності, але докази проти нього. Чоловік отримав прізвисько "вбивця немовлят".

Життя Девіда зруйноване, біль від втрати сина невимовний. З самого початку відбування покарання він відмовляється від відвідувачів й намагається не привертати до себе уваги.

Одного разу чоловік дізнається, що його син, можливо, живий, тому починає діяти.

"Я тебе відшукаю": дивіться онлайн трейлер серіалу

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