У блозі Tudum якраз опублікували рейтинг найпопулярніших серіалів, які українці зараз обирають на Netflix.
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Найпопулярніші серіали Netflix в Україні
"Свідок"
Цей новий британський мінісеріал уже другий тиждень поспіль серед улюблених. За сюжетом, дворічний хлочик стає свідком убивства своєї матері. Батько, невтомна преса й детективи у відчаї шукають відповідь на питання: що пам'ятає дитина?
"Свідок": дивіться онлайн трейлер серіалуЧитайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
"Майкл Джексон: Вердикт"
Цей серіал складається лише з 3 епізодів, тож його легко подивитися за вечір. Вичерпний документальний фільм аналізує суд над Майклом Джексоном і його складну спадщину через свідчення ключових фігур, які були присутні в залі суду.
"Майкл Джексон: Вердикт": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Вбивайте усвідомлено" (2 сезон)
Цей серіал буде цікавий тим, хто любить неординарні сюжети. Тут головний герой – юрист, який долає злочинців своєю розважливістю. У 2025 році цей серіал отримав Німецьку телевізійну премію як найкращий комедійний серіал.
"Вбивайте усвідомлено": дивіться онлайн трейлер серіалу
Також українці зараз дивляться:
- "Берлін і пані з горностаєм", мінісеріал;
- "Посібник з убивства для хороших дівчат", 2 сезон;
- "Бороуз", 1 сезон;
- "Вбивайте усвідомлено", 1 сезон;
- "Запеклий воро", 1 сезон;
- "Посібник з убивства для хороших дівчат", 1 сезон.
Який фільм зараз подивитися на Netflix?
Для того, щоб переключитись думками від проблем, варто увімкнути новий романтичний фільм з Дженніфер Лопес "Офісний роман". Там зірка зіграла завзяту директору, яка заводить службовий роман із стриманим юристом.