"Я, Нина" выйдет в кинотеатрах в сентябре: все, что следует знать о фильме

На большие экраны украинских кинотеатров фильм "Я, Нина" выйдет 7 сентября. Эта картина является экранизацией личной истории известной телеведущей и журналистки Янины Соколовой.

Именно она является автором идеи фильма, прототипом главной героини Нины Сокол, а также выступила одним из продюсеров вместе с Юлией Синькевич. Режиссерское кресло заняла Марися Никитюк, известная по фильму "Когда падают деревья" – участнице Берлинале и лучшим дебютом 2018 года по версии Национальной премии кинокритиков Киноколо.

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"Я, Нина": все, что нужно знать о фильме

Главная героиня картины Нина Сокол, сильная личность, красивая и успешная телеведущая Ее жизнь была полна всем, о чем только можно мечтать: любовью, профессиональным ростом и множеством поклонников. Но однажды немедленная роковая новость ломает ее идеальный мир, уничтожая все, чего звезда достигала столько лет. Именно это препятствие заставляет его задуматься о своей подлинной сущности и понять, что действительно имеет наибольшее значение в жизни.

В роли главной героини дебютировала психологиня, блоггер и актриса Ксения Хижняк. К ней присоединились Алексей Тритенко, который известен своими ролями в фильмах "Мирный-21" и "Я работаю на кладбище" и сейчас служит в ВСУ, Максим Панченко, отличившийся в фильме "Красный. Без линии фронта", а также Игорь Колтовский, известен по ролям в лентах "Плохие дороги", "И будут люди" и "Красный".

Ксения Хижняк / Артхаус Трафик

Над картиной работала звездная команда кинематографистов:

Оператор-постановщик – обладатель "Серебряного медведя" Берлинале Сергей Михальчук ("Довбуш", "Дикое поле", "Поводырь"), который с началом полномасштабного вторжения стал военнослужащим. Недавно о нем вышла документальная картина "Культура vs Война".

Композитор – один из самых востребованных профессионалов в украинском кино Антон Байбаков, имеющий опыт работы над фильмами "Железные бабочки", "Виктор_Робот", "Ворота".

Режиссер монтажа – Иван Банников ("Люксембург, Люксембург", "Земля голубая, будто апельсин", "Когда падают деревья"), который также присоединился к рядам ВСУ.

Мировая премьера картины состоялась на Tallinn Black Nights Film Festival, занимающем свое честное место в списке 15 самых престижных кинофестивалей в мире. Также фильм был представлен на втором по объему и значимости кинофестивале Германии – Filmfest München. "Я, Нина" был фильм-открытие международного кинофестиваля Миколайчук OPEN, на котором состоялась украинская премьера картины. Показ завершился 10-минутными овациями.

Ксения Хижняк / Артхаус Трафик