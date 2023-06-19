Картина "Я, Нина" также участвует в международном конкурсе кинофестиваля. Об этом 24 Канала сообщила пресс-служба фестиваля Миколайчук OPEN.

Смотрите также Шон Пенн представил в Киеве мощный фильм о войне в Украине: первые кадры "Суперсилы"

"Я, Нина" открыл фестиваль зрительского кино в Черновцах Миколайчук OPEN

В Черновцах с аншлагом официально открылся второй фестиваль зрительского кино Миколайчук OPEN. На открытии присутствовали следующие актеры и актрисы:

Ахтем Сеитаблаев,

Римма Зюбина,

Нина Набоко,

режиссер Марина Степанская,

итальянский режиссер Андреа Маньяни,

французский режиссер Гийом Рибо,

киножурналист из Швеции Ула Тедин и другие.

Фильм-открытие презентовала съемочная группа, в частности автор идеи и продюсер фильма Янина Соколова, продюсер Юлия Синькевич, режиссер Марыся Никитюк, актеры и актрисы Ксения Хижняк, Алексей Тритенко, Максим Панченко и Лилия Нестеренко.

Это история о борьбе, о силе, о свободе, о любви, иногда – о отчаянии и, наконец, о победе над самим собой,

– провозгласила со сцены автор идеи Янина Соколова.

Команда фильма "Я, Нина" / Кирилл Авраменко

Драма "Я, Нина" снята по мотивам личной истории телеведущей и журналистки Янины Соколовой. В центре фильма – Нина Сокол – сильная личность, красивая и успешная телеведущая. В ее жизни есть все, о чем только можно мечтать: любовь, карьера, поклонники. В один миг роковая новость разрушает все, к чему звезда так долго шла. Именно это препятствие заставит его понять, кто он на самом деле, и что самое важное в жизни.

После показа зрители устроили команде фильма десятиминутные овации. "Когда мы посмотрели этот фильм, то сразу его полюбили. И сказали продюсерке Юлии Синькевич, что уже не отдадим этот фильм ни одному другому фестивалю. Мечтаем, чтобы национальная премьера состоялась на Миколайчук OPEN", – сказал со сцены генеральный продюсер фестиваля Олекса Гладу .

Не упустите Украинский фильм "Люксембург, Люксембург" вышел на Netflix: чем он особенный

Напомним, мировая премьера фильма состоялась в официальном конкурсе на Таллиннском международном кинофестивале "Темные ночи" в 2022 году. Но на открытии зрители увидели совершенно новую версию фильма. Которая и выйдет в украинский прокат 7 сентября.

Фестиваль Миколайчук OPEN продлится до 20 июня при поддержке Черновицкого городского совета, Черновицкого областного совета и Буковинской кинокомиссии.