"Я предал": Уилл Смит отказался от членства в Киноакадемии после пощечины на Оскаре

Лауреат Оскар-2022, Уилл Смит давший пощечину на торжественной церемонии Криса Рока, отказался от членства в американской Академии кинематографических искусств и наук.

Актер Уилл Смит отреагировал на сообщение Академии о дисциплинарном слушании и готов принять любые последствия своего поведения.

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Уилл Смит отказался от членства в Киноакадемии после пощечины на Оскаре

Заметим, что отказавшись от членства в Киноакадемии, актер больше не сможет голосовать ежегодно за номинированные на Оскар фильмы.

Мои действия на 94-й церемонии вручения премии Оскар были поразительными, болезненными и непростительными,

– сказал актер.

По словам актера, список тех, кому он причинил боль, длинный, и включает Криса, его семью, многих его дорогих друзей и близких, всех присутствующих и мировую аудиторию.

Я изменил Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и отмечать за их выдающуюся работу. Я убит горем. Я хочу переключить внимание на тех, кто заслуживает внимания своими достижениями, и позволить Академии вернуться к невероятной работе, которую она делает для поддержки творчества и артистизма в кино,

– сказал актер.

Итак, я выхожу из состава Академии кинематографических искусств и наук и приму любые дальнейшие последствия, которые Совет считает целесообразным. Изменения требуют времени, и я полон решимости сделать все возможное, чтобы никогда больше не позволить насилию одержать верх над умом, – говорится в заявлении Вилла Смита.

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