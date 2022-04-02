Актор Вілл Сміт відреагував на повідомлення Академії про дисциплінарне слухання і готовий прийняти будь-які наслідки своєї поведінки.

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Вілл Сміт відмовився від членства в Кіноакадемії після ляпасу на Оскарі

Зауважимо, відмовившись від членства в Кіноакадемії, актор більше не зможе голосувати щорічно за номіновані на Оскар фільми.

Мої дії на 94-й церемонії вручення премії Оскар були разючими, болючими та непробачними,

– сказав актор.

За словами актора, список тих, кому він завдав біль, довгий, і включає Кріса, його сім'ю, багатьох його дорогих друзів та близьких, усіх присутніх та світову аудиторію.

Я зрадив Академії. Я позбавив інших номінантів та переможців можливості святкувати та бути відзначеними за їхню видатну роботу. Я вбитий горем. Я хочу перемикнути увагу на тих, хто заслуговує на увагу своїми досягненнями, і дозволити Академії повернутися до неймовірної роботи, яку вона робить для підтримки творчості та артистизму в кіно,

– сказав актор.

Отже, я виходжу зі складу Академії кінематографічних мистецтв і наук і прийму будь-які подальші наслідки, які Рада вважає за доцільне. Зміни вимагають часу, і я сповнений рішучості зробити все можливе, щоб ніколи більше не дозволити насильству взяти гору над розумом, – йдеться в заяві Вілла Сміта.

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