У недавньому інтерв'ю CBS Mornings, Керрі сказав, що вчинок Сміта має мати набагато серйозніші наслідки. За словами актора, його мали б виключити із заходу, але йому аплодували стоячи, коли він отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у фільму "Король Річард".

До теми Дружина Вілла Сміта вперше вийшла на зв’язок після інциденту на Оскарі

Джим Керрі прокоментував скандал зі Смітом на Оскарі-2022

Нагадаємо, що у понеділок Сміт вибачився за свою поведінку. Рок ще не обговорював це питання публічно. Академія кінематографічних мистецтв та наук проведе офіційну перевірку. Водночас Керрі сказав, що його "нудить" від усієї ситуації.

Актор також поділився, що він зробив би на місці Рока.

Сьогодні вранці я оголосив би, що подаю в суд на Вілла на 200 мільйонів доларів, тому що це відео залишиться там назавжди. Це буде повсюдно. Ця образа триватиме дуже довго,

– повідомив він.

Крім серйозних збитків репутації самого Сміта, Керрі сказав, що бездіяльність тих, хто перебував у залі, дало чітке уявлення про сьогоднішню індустрію.

"Голлівуд просто безхарактерний у своїй масі, і мені дійсно здавалося, що це явна ознака того, що ми більше не крутий клуб", – сказав Керрі.

Скандал з Віллом Смітом і Крісом Роком на Оскарі: дивіться відео онлайн