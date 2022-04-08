Я считаю их трусами, – актер "Дизель Шоу" Дмитрий Танкович рассказал, что думает о россиянах

Украинский и белорусский телеведущий и актер Дмитрий Танкович поделился с тем, что думает о российской нации. Шоумен презирает всех россиян и называет их трусами.

Дмитрий Танкович сейчас находится в Европе с программой "Добрый вечер, мы из Украины", выступает на благотворительных концертах. После полномасштабного вторжения россиян он больше не общается со знакомыми из России.

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Телеведущий Дмитрий Танкович рассказал, что думает о россиянах

В интервью "Звездный путь" он рассказал, что больше всего хочет вернуться в Киев. По его словам, лучше слышать сирены в Киеве, чем быть в Варшаве и стыдиться.

Танкович сказал, что у него были знакомы в России, но они не хотят ничего слышать о войне.

У меня были некоторые знакомые в России. Были. Потому что когда началась война, я понял, что они ничего не хотят слышать, они трусливы. И я могу сейчас сказать – я презираю эту нацию, я презираю россиян, потому что я считаю их трусами,

– заявил Танкович.

Кроме этого, ведущий не осуждает выехавших из Украины коллег, убегая от войны. По его словам, это не правильно. "Их нельзя называть врагами, каждый помогает, как может. Я знаю многих, которые помогают за границей", – сказал он.

Также ведущий рассказал о родной Буче и о том, как эвакуировал оттуда свою семью: "24 февраля я собрал семью и вывез их в Польшу".