Как известно, юморист Сергей Писаренко родился в России. Сейчас проживает в Украине и уже долго здесь работает.

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Сергей Писаренко удалил пост с разрушенным домом

В письме, которое удалил Писаренко, рассказывал, что никто из его родных не пострадал, ведь он еще раньше вывез дочь и жену в Эстонию.

Через несколько дней после начала войны вывез свою семью из-под Киева в Таллинн. И все время думал: "А может зря? Наш поселок в стороне. Может пронесет. Не пронесло". Один бой сменил наш поселок и наш дом,

– написал он.

То есть шоумен не указал виновных в трагедии, что сильно разозлило украинцев. На него обрушился шквал критики, которую он не выдержал. Украинцы обвинили юмориста в молчаливой поддержке агрессора и возжелали, чтобы он уехал из Украины.

Однако актер не лишился хейта, удалив пост с комментариями, ведь подписчики начали писать все то же под другими сообщениями актера.

Реакция сети

"Надеюсь, вашего примитивного юмора больше не будет в Украине. Чей Крым, голубчик. И конечно, вы можете мой комментарий удалить";

"Даже разбитый дом ничего не научил. Кацапня окончена";

"Не возвращайся в Украину".

Тем не менее вчера Сергей Писаренко поделился эмоциями от увиденного в Буче.

Буча… от увиденного в горле… Не могу поверить, что это может сделать человек. Они не имеют права прощать, не имеют права жить. Мне стыдно и страшно подумать, что один из этих извергов родился со мной в одной стране и ходил по одним улицам,

– сказал Сергей.

Здесь тоже актер не указал никого конкретно, о чем украинцы отметили в комментариях:

"Ты можешь прямо написать? Ты ведь никогда языка туда не задвигал. Я не верю, что корпоративы дороже";

"Кто – они? Что значит – кто-то?! Напишите прямо, что это сделали ваши земляки, россияне";

"А чего ты не пишешь, что это сделали твои земляки?".

Однако, были и одобрительные отзывы: