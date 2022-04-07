Как известно, юморист Сергей Писаренко родился в России. Сейчас проживает в Украине и уже долго здесь работает.
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Сергей Писаренко удалил пост с разрушенным домом
В письме, которое удалил Писаренко, рассказывал, что никто из его родных не пострадал, ведь он еще раньше вывез дочь и жену в Эстонию.
Через несколько дней после начала войны вывез свою семью из-под Киева в Таллинн. И все время думал: "А может зря? Наш поселок в стороне. Может пронесет. Не пронесло". Один бой сменил наш поселок и наш дом,
– написал он.
То есть шоумен не указал виновных в трагедии, что сильно разозлило украинцев. На него обрушился шквал критики, которую он не выдержал. Украинцы обвинили юмориста в молчаливой поддержке агрессора и возжелали, чтобы он уехал из Украины.
Однако актер не лишился хейта, удалив пост с комментариями, ведь подписчики начали писать все то же под другими сообщениями актера.
Реакция сети
- "Надеюсь, вашего примитивного юмора больше не будет в Украине. Чей Крым, голубчик. И конечно, вы можете мой комментарий удалить";
- "Даже разбитый дом ничего не научил. Кацапня окончена";
- "Не возвращайся в Украину".
Тем не менее вчера Сергей Писаренко поделился эмоциями от увиденного в Буче.
Буча… от увиденного в горле… Не могу поверить, что это может сделать человек. Они не имеют права прощать, не имеют права жить. Мне стыдно и страшно подумать, что один из этих извергов родился со мной в одной стране и ходил по одним улицам,
– сказал Сергей.
Здесь тоже актер не указал никого конкретно, о чем украинцы отметили в комментариях:
- "Ты можешь прямо написать? Ты ведь никогда языка туда не задвигал. Я не верю, что корпоративы дороже";
- "Кто – они? Что значит – кто-то?! Напишите прямо, что это сделали ваши земляки, россияне";
- "А чего ты не пишешь, что это сделали твои земляки?".
Однако, были и одобрительные отзывы:
- "Сергей, огромное тебе спасибо за правду. Спасибо тебе, что ты не молчишь";
- "Как хорошо, что вы это видите, пишете, потому что доказать россиянам, что происходит в Украине почти невозможно";
- "Наконец-то... Спасибо за позицию".