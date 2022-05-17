"Я тот самый мальчик из мэмов, который не заметил Джоли": 14-летний Юлиан снялся в рекламе

Львовский подросток, 14-летний Юлиан, ставший популярным благодаря тому, что не заметил Анджелину Джоли во Львове, снялся в социальной рекламе. Парень призвал обращать внимание на бездомных животных и помогать им.

Социальный ролик был обнародован на фейсбук-странице проекта UAnimals. Для рекламы полностью воспроизвели образ, который был 30 апреля, когда кофейню "Львовские круасаны" посетила голливудская актриса Анджелина Джоли, передает 24 канал.

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14-летний Юлик, не заметивший Джоли, снялся в социальной рекламе

Как сообщили UAnimals, во время неожиданного визита голливудской актрисы во Львов, украинский подросток стал настоящим героем мемов: "Юлик не обратил внимания на Анджелину Джоли, которая была прямо за его спиной, и теперь миллионы людей задают себе вопрос: "Как такое не заметить? ".

"В новой социальной рекламе Юлик задает вопрос в ответ: "Как можно не замечать десятки тысяч животных в приютах?". Вместе с парнем мы призываем приютить, спасти и никогда не покидать. Замечайте тех, кто в этом нуждается!", – написали они.

Привет, я Юлик, тот самый мальчик из мемов, который не заметил Джоли. Как такое можно не заметить, спросите вы? А я спрошу: "А как можно не замечать десятки тысяч животных, ожидающих своих хозяев в приютах?!,

– сказал мальчик.

Далее он дополнил: "из-за войны войны их стало больше. Сегодня вместе с UAnimals я прошу вас: "Приютите, возьмите животное из убежища и никогда-никогда не покидайте".

14-летний Юлик, не заметивший Джоли, снялся в социальной рекламе: смотрите ролик

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Анджелина Джоли во Львове

Голливудская звезда Анджелина Джоли удивила всех украинцев своим неожиданным визитом. Впрочем, это хороший жест поддержки и еще один способ напомнить миру о войне в Украине.

Во Львове актриса пообщалась на вокзале с переселенцами. Оттуда ей даже пришлось бежать в укрытие, потому что была угроза ракетного удара со стороны Черного моря.

Знаменитость также посетила детей, пострадавших во время ракетного удара по вокзалу Краматорска и побывавшей в школе-интернате.

Анджелина Джоли поддерживает Украину и приехала во Львов: смотрите видео

, что более 19 лет Анджелина Джоли является послом доброй воли ООН, однако этот визит не касался ее деятельности в ООН, а был собственной инициативой. Как известно, голливудскую звезду в Украину пригласил глава ОП Андрей Ермак.