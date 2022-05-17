Соціальний ролик оприлюднили на фейсбук-сторінці проєкту UAnimals. Для реклами повністю відтворили образ, який був 30 квітня, коли до кав’ярні "Львівські круасани" завітала голлівудська акторка Анджеліна Джолі, передає 24 канал.

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14-річний Юлік, який не помітив Джолі, знявся у соціальній рекламі

Як повідомили UAnimals, під час неочікуваного візиту голлівудської акторки до Львова, український підліток став справжнім героєм мемів: "Юлік не звернув уваги на Анджеліну Джолі, яка була прямо за його спиною, і тепер мільйони людей ставлять собі питання: "Як таке не помітити?".

"У новій соціальній рекламі Юлік ставить питання у відповідь: "Як можна не помічати десятки тисяч тварин в притулках? ". Разом із хлопцем ми закликаємо прихистити, врятувати та ніколи не покидати. Помічайте тих, хто цього потребує!", – написали вони.

Привіт, я Юлік, той самий хлопчик із мемів, який не помітив Джолі. Як таке можна не помітити, запитаєте ви? А я запитаю: "А як можна не помічати десятки тисяч тварин, які чекають на своїх господарів у притулках?!,

– сказав хлопчик.

Далі він доповнив: "Через війну їх стало більше. Сьогодні разом із UAnimals я прошу вас: "Прихистіть, візьміть тварину з притулку і ніколи-ніколи не покидайте".

14-річний Юлік, який не помітив Джолі, знявся у соціальній рекламі: дивіться ролик

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Анджеліна Джолі у Львові

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі здивувала усіх українців своїм неочікуваним візитом. Втім, це хороший жест підтримки, а також ще один спосіб нагадати світові про війну в Україні.

У Львові акторка поспілкувалася на вокзалі з переселенцями. Звідти їй навіть довелося тікати в укриття, адже була загроза ракетного удару з боку Чорного моря.

Знаменитість також відвідала дітей, які постраждали під час ракетного удару по вокзалу Краматорська і побувала в школі-інтернаті.