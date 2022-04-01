Я с ужасом наблюдал за трагическими событиями в Украине, – Ричард Гир поддержал украинцев

Популярный американский киноактер Ричард Гир выразил слова поддержки Украине. Кроме того, он присоединился к благотворительной организации CARE's Ukraine Crisis Fund.

Видеообращение актера выложили на инстаграм-странице благотворительной организации CARE. Это крупное международное гуманитарное агентство, оказывающее помощь жертвам войны.

К слову Мое сердце с народом Украины, – Натали Портман рассказала о ресурсах для помощи украинцам

Ричард Гир призвал помогать украинцам

Как и вы все, я с ужасом наблюдал за тем, как разворачиваются трагические события в Украине. Женщины, дети, маленькие мальчики и девочки, люди преклонного возраста вынуждены бежать от войны. Страх, голод, холод, скитания в поисках безопасности и помощи,

– сказал актер в видеообращении.

Далее актер продолжил: "Чтобы выразить свою солидарность с народом Украины, и заверить, что они не оставлены на произвол судьбы, что не остались лицом к лицу с проблемами, я присоединился к Care Crisis Ukrainian Fund. Фонд оказывает помощь, которой украинцы прямо сейчас. Я надеюсь, вы присоединитесь к нам также".

В это непростое время войны России против Украины поддержка мира для украинского народа важна как никогда. Какие мировые знаменитости призывали к пожертвованию и сколько пожертвовал средств – узнайте в нашем материале.