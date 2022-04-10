Я вообще не стесняюсь, что я россиянка – Татьяна Лазарева, осудившая войну в Украине

Российская телеведущая неоднократно выражала поддержку Украине. Однако на днях она отметила, что любит Россию и не стесняется быть россиянкой.

17 февраля российская телеведущая Татьяна Лазарева приехала в Киев, ведь хотела стать судьей юмористического проекта "Лига смеха". После начала войны России против Украины медийница некоторое время оставалась в украинской столице, а затем уехала в Испанию.

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Сейчас артистка не уверена, что когда-нибудь вернется в Россию, которая напала на Украину. Кроме того, телеведущая отметила, что с пониманием относится к россиянам, которые боятся обнародовать свою позицию.

Каждый артист решает сам за себя – это их решение. Это ответственность принимать какую-либо сторону. Публичным людям сделать это тяжело. В России сильные репрессии и смелость противостоять российской пропаганде есть не у многих,

– отметила она.

О чем рассказала Лазарева в интервью ЖВЛ

В интервью ЖВЛ Лазарева рассказала о своей позиции и о том, что не собирается сжигать российский паспорт, как многие ее коллеги, потому что любит страну, в которой выросла. Однако считает, что Россия заслуживает лучшего лидера, чем Путин.

В первую очередь, ведущая поделилась тем, как встретила войну 24 февраля.

Я услышала два взрыва. Я тогда не поняла, что это было. А потом я услышала какие сирены. Ночью, когда ты слышишь сирены, интуитивно понимаешь, что что-то здесь не то,

– вспомнила Татьяна.

Лазарева сказала, что невозможно простить оккупантам убийство мирных жителей. По ее словам, хуже всего то, что страдают невинные дети.

"То, что происходит с детьми, какие у них травмы, как им это может изменить жизнь – это настолько ужасно! Я, честно говоря, согласна с некоторыми моими друзьями, которые не понимают, как вообще украинцы могут брать в плен россиян и гуманно с ними общаться. Я бы просто глотку перегрызла человеку, который с моим ребенком такое сделала", – поделилась актриса.

На вопрос журналиста, собирается ли ведущая сжигать свой паспорт, учитывая, что многие российские оппозиционеры так протестуют режиму Путина, она ответила: "Я далека от того, чтобы сжигать свой паспорт. Я вообще не стесняюсь, что я россиянка".

"Мне стыдно за то, что происходит сейчас. Я уверена, что наша страна достойна лучшего лидера, лучшей жизни и лидера, вообще это прекрасная страна, в которой я выросла. Конечно, я люблю свою страну. Например, когда твой ребенок делает какую-нибудь глупость, тебе стыдно. Но, с другой стороны, так бывает", – дополнила она.

Кто такая Татьяна Лазарева Звезда КВН. С 2002 по 2011 год работала ведущей на российском телеканале СТС. В настоящее время живет в Испании. Не поддерживает действия президента России Владимира Путина против Украины. Неоднократно призывала Кремль освободить политических заключенных.

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