17 лютого російська телеведуча Тетяна Лазарєва приїхала до Києва, адже хотіла стати суддею гумористичного проєкту "Ліга сміху". Після початку війни Росії проти України медійниця деякий час залишалася в українській столиці, а згодом виїхала до Іспанії.

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Зараз артистка не впевнена, що колись повернеться в Росію, яка напала на Україну. Крім того, телеведуча зазначила, що з розумінням ставиться до росіян, які бояться оприлюднити свою позицію.

Кожен артист вирішує сам за себе, – це їхнє рішення. Це відповідальність приймати якусь сторону. Публічним людям зробити це важко. У Росії сильні репресії, і сміливість протистояти російській пропаганді є не у багатьох,

– зазначила вона.

Про що розповіла Лазарєва в інтерв’ю ЖВЛ

В інтерв’ю ЖВЛ Лазарєва розповіла про свою позицію та про те, що не збирається спалювати російський паспорт, як багато хто з її колег, бо любить країну, у якій виросла. Однак, вважає, що Росія заслуговує на кращого лідера, аніж Путін.

Насамперед ведуча поділилася тим, як зустріла війну 24 лютого.

Я почула два вибухи. Я тоді не зрозуміла, що то було. А потім я почула якісь сирени. Вночі, коли ти чуєш сирени, то інтуїтивно розумієш, що щось тут не те,

– згадала Тетяна.

Лазарєва сказала, що неможливо пробачити окупантам вбивства мирних жителів. За її словами, найгірше те, що страждають невинні діти.

"Те, що відбувається з дітьми, які у них травми, як їм це може змінити життя – це настільки жахливо! Я, чесно кажучи, згідна з деякими моїми друзями, які не розуміють, як взагалі українці можуть брати в полон росіян і гуманно з ними спілкуватися. Я б просто горлянку перегризла людині, яка з моєю дитиною таке зробила", – поділилася актриса.

На питання журналіста, чи збирається ведуча спалювати свій паспорт, зважаючи, що багато російських опозиціонерів так протестують режиму Путіна, вона відповіла: "Я далека від того, щоб спалювати свій паспорт. Я взагалі не соромлюся, що я росіянка".

"Мені соромно за те, що відбувається зараз. Я впевнена, що наша країна гідна кращого лідера, кращого життя і лідера, взагалі це прекрасна країна, в якій я виросла. Звичайно, я люблю свою країну. Наприклад, коли твоя дитина робить якусь дурість, тобі соромно. Але, з іншого боку, так буває", – доповнила вона.

Хто така Тетяна Лазарєва Зірка КВК. З 2002 до 2011 років працювала ведучою на російському телеканалі СТС. Наразі мешкає в Іспанії. Не підтримує дії президента Росії Володимира Путіна проти України. Неодноразово закликала Кремль звільнити політичних в'язнів.

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