За свою карьеру Киллиан Мерфи сыграл в одних из самых знаменитых фильмов 21 века. Со своей яркой внешностью и бесспорным талантом актер всегда превращается в героя безупречно. А вот каким образом удивит Мерфи в фильме "Оппенгеймер" – узнаем 21 июля 2023 года.

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Это первый раз, когда он (Нолан, Кино 24) взял меня на главную роль, и я все еще шокирован, но при этом в восторге. Это большая роль и много работы впереди. Но, по моему мнению, если вы работаете с одним из великих ныне живущих режиссеров, то вы в надежных руках,

– поделился Мерфи.

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

О чем расскажет фильм "Оппенгеймер"

Будущий американский биографический фильм режиссера Кристофера Нолана покажет историю создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Лента основана на реальных событиях, за основу фильма взяли книгу Кая Берда и Мартина Шервина "Американский Прометей".

О том, что Киллиан Мерфи сыграет главную роль в фильме Нолана стало известно в октябре прошлого года. Кроме Мерфи, в картине просто фантастический звездный состав:

Эмили Блант ("Тихое место 2", "Круиз по джунглям");

Роберт Дауни-младший ("Железный человек", "Дулитл", "Мстители", "Человек-паук: Возвращение домой");

Флоренс Пью ("Черная вдова", "Маленькие женщины");

Мэтт Дэймон ("Тор: Любовь и гром", "Последняя дуэль");

Рами Малек ("Богемская рапсодия", "007: Не время умирать").

Съемки запланированы на март 2022 года.

Фан-арты к фильму / Фото из Кинориума