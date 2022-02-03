"Я все еще шокирован": Килиан Мерфи удивился, когда получил главную роль в фильме Нолана

Ирландский актер Килиан Мерфи в приятном шоке от того, что ему предстоит сыграть главную роль в фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Это не первый проект режиссера с актером, раньше они работали над фильмами: "Темный рыцарь", "Начало" и "Дюнкерк". Однако Мерфи впервые под руководством Нолана исполнит главную роль.

За свою карьеру Киллиан Мерфи сыграл в одних из самых знаменитых фильмов 21 века. Со своей яркой внешностью и бесспорным талантом актер всегда превращается в героя безупречно. А вот каким образом удивит Мерфи в фильме "Оппенгеймер" – узнаем 21 июля 2023 года.

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Это первый раз, когда он (Нолан, Кино 24) взял меня на главную роль, и я все еще шокирован, но при этом в восторге. Это большая роль и много работы впереди. Но, по моему мнению, если вы работаете с одним из великих ныне живущих режиссеров, то вы в надежных руках,

– поделился Мерфи.

О чем расскажет фильм "Оппенгеймер"

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

Будущий американский биографический фильм режиссера Кристофера Нолана покажет историю создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Лента основана на реальных событиях, за основу фильма взяли книгу Кая Берда и Мартина Шервина "Американский Прометей".

О том, что Киллиан Мерфи сыграет главную роль в фильме Нолана стало известно в октябре прошлого года. Кроме Мерфи, в картине просто фантастический звездный состав:

Эмили Блант ("Тихое место 2", "Круиз по джунглям");

Роберт Дауни-младший ("Железный человек", "Дулитл", "Мстители", "Человек-паук: Возвращение домой");

Флоренс Пью ("Черная вдова", "Маленькие женщины");

Мэтт Дэймон ("Тор: Любовь и гром", "Последняя дуэль");

Рами Малек ("Богемская рапсодия", "007: Не время умирать").

Съемки запланированы на март 2022 года.

Фан-арты к фильму / Фото из Кинориума