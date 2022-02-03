"Я все еще шокирован": Килиан Мерфи удивился, когда получил главную роль в фильме Нолана
Источник:Esquire
Ирландский актер Килиан Мерфи в приятном шоке от того, что ему предстоит сыграть главную роль в фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Это не первый проект режиссера с актером, раньше они работали над фильмами: "Темный рыцарь", "Начало" и "Дюнкерк". Однако Мерфи впервые под руководством Нолана исполнит главную роль.
За свою карьеру Киллиан Мерфи сыграл в одних из самых знаменитых фильмов 21 века. Со своей яркой внешностью и бесспорным талантом актер всегда превращается в героя безупречно. А вот каким образом удивит Мерфи в фильме "Оппенгеймер" – узнаем 21 июля 2023 года.
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Это первый раз, когда он (Нолан, Кино 24) взял меня на главную роль, и я все еще шокирован, но при этом в восторге. Это большая роль и много работы впереди. Но, по моему мнению, если вы работаете с одним из великих ныне живущих режиссеров, то вы в надежных руках,
– поделился Мерфи.
О чем расскажет фильм "Оппенгеймер"
Будущий американский биографический фильм режиссера Кристофера Нолана покажет историю создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Лента основана на реальных событиях, за основу фильма взяли книгу Кая Берда и Мартина Шервина "Американский Прометей".
О том, что Киллиан Мерфи сыграет главную роль в фильме Нолана стало известно в октябре прошлого года. Кроме Мерфи, в картине просто фантастический звездный состав:
- Эмили Блант ("Тихое место 2", "Круиз по джунглям");
- Роберт Дауни-младший ("Железный человек", "Дулитл", "Мстители", "Человек-паук: Возвращение домой");
- Флоренс Пью ("Черная вдова", "Маленькие женщины");
- Мэтт Дэймон ("Тор: Любовь и гром", "Последняя дуэль");
- Рами Малек ("Богемская рапсодия", "007: Не время умирать").
Съемки запланированы на март 2022 года.
Фан-арты к фильму / Фото из Кинориума