Троянова родилась в России и жила там до октября 2022 года, передает 24 Канал. После этого она уехала на 2 дня в Стамбул, а затем во Францию, где и проживает сейчас.

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Россиянка Яна Троянова сбежала во Францию и назвала россиян нищими

В интервью для ютуб-канала "вДудь", Яна Троянова назвала россиян "пьяными и необразованными нищими". Кроме того, она сказала, что во Франции общается с украинцами: "Я им вынуждена рассказывать. Это не секрет. Сначала Путин обкрадывает этот народ так, что они становятся нищими".

Очень сложно выживать, когда у тебя нет денег, и очень сложно любить своих детей, когда вынужден возиться возле того, что поесть и "бухнуть",

– отметила она.

Троянова отметила и то, что россияне до сих пор не выступили против террористического режима, не имеют должного образования и изрядно злоупотребляют алкоголем: "На эту нищету застилается пропаганда. Телевизор полностью отдался пропаганде... Люди там выживают. Я родилась на дне и знаю, как живет основная часть населения нашей страны. Это не жизнь, а постоянная борьба. Ты в аду. На сегодняшний день ты нашел поесть, а еще детей надо в школу собрать, а тут родители пожилые. И все болеют, все воняют. И все это в аду", – заявила актриса.

Несмотря на свои слова, Троянова мечтает вернуться в Россию и восстанавливать ее. Также она считает, что россияне должны возместить Украине ущерб и извиняться.

Яна Троянова в интервью с Дудем / Скриншот с видео

Напомним, недавно Алексея Панина объявили в розыск в России. Его хотят арестовать за антивоенную позицию. "Сначала было неожиданностью то, что на меня уголовное дело завели, но это я пережил, переварил, но то, что я в розыске еще перевариваю", – откровенно отметил актер.