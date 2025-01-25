Японские мультфильмы очаровывают зрителей во всем мире, ведь здесь присутствует не только яркая анимация, но и глубокие и трогательные истории. 24 Канал расскажет о трех интересных полнометражных аниме, которые станут отличным выбором для просмотра с семьей.

Смотрите также 3 последние украинские комедии, которые можно посмотреть на Netflix на выходных

"Возвращение кота"

Старшеклассница Хару по дороге из школы спасает кота, попавшего под колеса грузовика. Но это не обычный котик, а принц по имени Луне из Кошачьего королевства.

В знак благодарности его папа-король решает засыпать девочку подарками и просит ее выйти замуж за Луне и жить в его королевстве. Хару поражена этими событиями и просит таинственного котика Мута и вежливого Барона помочь ей сбежать из Кошачьего королевства.

"Возвращение кота": смотрите трейлер онлайн

"Небесный замок Лапута"

Юная девочка Сита является обладательницей загадочного кристалла, что является ключом к поиску острова Лапута. Этот остров, висящий в воздухе окутан легендами. Поэтому теперь девочку преследуют то пираты, то правительственные агенты, ведь хотят завладеть кристаллом.

Убегая от них, Сита встречает мальчика Пазу и его отца, которые тоже мечтают увидеть остров. Они решают опередить врагов и отправляются в опасное путешествие навстречу острову.

"Небесный замок Лапута": смотрите трейлер онлайн

"Ведьмина служба доставки"

В центре сюжета – 13-летняя ведьма Кики, которая живет в деревне у своей мамы и учится использовать свои силы. Наступает время, когда девочке пора переехать, поэтому она вместе со своим котом Джиджи отправляется в приморскую деревню и открывает собственный бизнес – службу доставки.

Тем временем мальчик Томбо влюбляется в Кики и создает собственную летательную машину. Когда его дирижабль попадает в аварию, Кики должна его спасти.

"Ведьмина служба доставки": смотрите трейлер онлайн