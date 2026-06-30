История первой украинской поп-звезды: фильм о Назарии Яремчуке, который должен посмотреть каждый

30 июня в Украине по-особенному вспоминают Назария Яремчука. Ведь именно в этот день 31 год назад он ушел из жизни.

Поэтому сегодня как никогда уместно посмотреть фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты". В материале 24 Канала мы рассказываем подробнее о сюжете фильма и его особенностях.

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Почему стоит посмотреть фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты"?

Именно сегодня прекрасной возможностью станет просмотр документального фильма "Яремчук: Несравненный мир красоты", который поможет глубже погрузиться в историю жизни, творчества и личности легендарного певца. Для документального кино этот фильм стал настоящим феноменом в Украине.

Он собрал значительные кассовые сборы и набрал миллионы просмотров. Более того, всего через несколько дней после выхода на Netflix картина вошла в число самых популярных среди украинских зрителей.

"Яремчук: Несравненный мир красоты": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм рассказывает историю первой украинской поп-звезды – Назария Яремчука. В нем показана его победа на конкурсе "Песня-71" с песней "Червона рута", творческий путь в составе ВИА "Смеричка", трагедию гибели Владимира Ивасюка, гастроли по разным континентам и выступления в Чернобыле.

Через воспоминания родных и друзей, личные дневники, архивные материалы и эксклюзивные хроники картина раскрывает не только творческое наследие Назария Яремчука, но и его непростой жизненный путь к всенародному признанию.

Когда состоялась премьера фильма?

Эта биографическая документальная драма вышла в широкий украинский прокат 8 августа 2024 года, а ее премьера состоялась 23 июня того же года на фестивале "Миколайчук OPEN" в Черновцах.

Над фильмом работали режиссер Артем Григорян, продюсер Максим Сердюк и дочь певца Мария Яремчук, которая стала генеральным продюсером фильма.

Если вы еще не успели посмотреть этот фильм, сегодня как раз тот день, чтобы это сделать. А если уже видели его, это станет прекрасной возможностью вновь окунуться в историю жизни и творчества легендарного Назария Яремчука.