Переживал о жене, – актер "Женского врача" ошеломил признанием о встрече с оккупантом

Ярослав Шахторин – украинский актер, которого все точно помнят из сериала "Женский доктор. Новая жизнь", в который влюбились зрители. Он поделился тем, какими для него были первые дни полномасштабной войны.

В частности, Ярослав поделился историей о том, как встретился с оккупантом и своими самыми большими переживаниями в этот момент.

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Ярослав Шахторин рассказал о начале большой войны

В первый день войны Ярослав вместе со своей женой отправились к отцу в Гостомель. Видимо, как и все, актеры думали, что там будет безопаснее, впрочем, признается, тогда было очень громко. Ярослав признается, что даже несмотря на то, что они не находились там в течение всего периода оккупации, те дни в конце концов внесли значительные личные изменения в их мышление.

Проведу такую аналогию: в каюте на корабле волной прибило книжную полку, и все книги стали на свои места. То же самое произошло с моими мыслями за эти восемь дней в подвале в Гостомеле,

– рассказал Ярослав.

Шахторин признался, что до большой войны думал, что не имеет никаких страхов. Впрочем, оказалось, что это не так.

"У отца есть два зарегистрированных дробовика, мы договорились, что ночью будем дежурить с ним по очереди. На свое первое дежурство я пошел после четырех часов сна. Сижу, завывает сильный ветер, и слышу, как кто-то ходит по нашей веранде. Как будто кто-то из русских перелез забор и идет к дому. Я выпрыгиваю на центр двора, передергиваю предохранитель и думаю: все, сейчас буду стрелять. На этих эмоциях едва не выстрелил в соседа. Бедняга... вышел покурить и наткнулся на меня",

– вспомнил Ярослав.

Ярослав рассказал о встрече с оккупантом

Но больше всего, признается Шахторин, он волновался за свою жену Таисию. Особенно жутко было, когда в их дом зашел солдат в полном снаряжении.

Я очень переживал за жену. По-настоящему страшно было, когда они обходили дома. К нам зашел солдат, может, моложе меня. Он был в полном снаряжении, с оружием, правда, имел немного растерянный вид. Уже после, когда мы услышали, что делали эти нелюди в других селах и городах, то поняли, что нам просто повезло,

– рассказал Ярослав.

Актер рассказал, что уже только потом, когда они узнали, какие ужасы происходили неподалеку, поняли, насколько им повезло оказаться именно там.