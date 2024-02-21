Зокрема, Ярослав поділився історією про те, як зустрівся з окупантом і своїми найбільшими переживаннями у цей момент.

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Ярослав Шахторін розповів про початок великої війни

В перший день війни Ярослав разом зі своєю дружиною вирушили до батька в Гостомель. Мабуть, як і усі, актори думали, що там буде безпечніше, утім, зізнається, тоді було дуже гучно. Ярослав зізнається, що навіть попри те, що вони не перебували там протягом всього періоду окупації, ті дні врешті-решт внесли значні особисті зміни в їхнє мислення.

Проведу таку аналогію: в каюті на кораблі хвилею прибило книжкову полицю, і всі книжки стали на свої місця. Те саме відбулося з моїми думками за ці вісім днів у підвалі в Гостомелі,

– розповів Ярослав.

Шахторін зізнався, що до великої війни думав, що не має жодних страхів. Утім, виявилось, що це не так.

"У батька є два зареєстрованих дробовики, ми домовились, що вночі будемо чергувати з ним по черзі. На своє перше чергування я пішов після чотирьох годин сну. Сиджу, завиває сильний вітер, і чую, як хтось ходить нашою верандою. Наче хтось з росіян переліз паркан і йде до будинку. Я вистрибую на центр двору, пересмикую запобіжник і думаю: все, зараз буду стріляти. На цих емоціях ледь не пульнув у сусіда. Бідолага... вийшов покурити й наштовхнувся на мене",

– пригадав Ярослав.

Ярослав розповів про зустріч з окупантом

Та найбільше, зізнається Шахторін, він хвилювався за свою дружину Таїсію. Особливо моторошно було, коли у їхній дім зайшов солдат у повному спорядженні.

Я дуже переживав за дружину. По-справжньому страшно було, коли вони обходили будинки. До нас зайшов солдат, може, молодший за мене. Він був у повному спорядженні, зі зброєю, щоправда, мав трохи розгублений вигляд. Вже після, коли ми почули, що робили ці нелюди в інших селах і містах, то зрозуміли, що нам просто пощастило,

– розповів Ярослав.

Актор розповів, що вже лише згодом, коли вони дізналися, які жахи відбувалися неподалік, зрозуміли, наскільки їм пощастило опинитись саме там.