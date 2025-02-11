Навечно на небесной страже: на войне погиб известный украинский режиссер Ярослав Шапочка

С фронта снова и снова приходят новости о невосполнимых потерях. Стало известно, что на войне погиб известный украинский режиссер, журналист и военнослужащий Ярослав Шапочка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию режиссера Алины Хорошиловой. Ярослав погиб во время боевых действий, выполняя свой долг на передовой.

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На фронте погиб Ярослав Шапочка: что известно

С марта 2023 года его считали пропавшим без вести, и много месяцев семья и друзья надеялись на его возвращение. Однако, недавно стало известно, что Ярослав трагически погиб, защищая свою страну от врага.

Институт массовой информации, ссылаясь на информацию от Хорошиловой, сообщил, что Ярослав Шапочка погиб примерно 20 или 21 марта 2023 года возле Бахмута, в Донецкой области.

К сожалению, худшее подтвердилось – Ярослав Шапочка на щите, навечно на небесной страже. Вечная память и слава Герою. Все детали прощания сообщу позже,

– написала о потере Алина Хорошилова.

С первых дней полномасштабной войны России против Украины Ярослав Шапочка вступил в ряды киевской бригады территориальной обороны. Он служил во 2-й стрелковой роте 207 отдельного батальона территориальной обороны, который относится к Шевченковскому району г. Киева. Этот батальон является частью 241 отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

У него остались жена и дочь. Семья Ярослава потеряла мужа и отца, который, несмотря на свою популярность как режиссер и журналист, выбрал путь военного, чтобы защищать свою страну.