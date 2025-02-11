Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію режисерки Аліни Хорошилової. Ярослав загинув під час бойових дій, виконуючи свій обов'язок на передовій.

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На фронті загинув Ярослав Шапочка: що відомо

З березня 2023 року його вважали зниклим безвісти, і багато місяців родина та друзі сподівалися на його повернення. Проте, нещодавно стало відомо, що Ярослав трагічно загинув, захищаючи свою країну від ворога.

Інститут масової інформації, посилаючись на інформацію від Хорошилової, повідомив, що Ярослав Шапочка загинув приблизно 20 або 21 березня 2023 року біля Бахмута, в Донецькій області.

На жаль, найгірше підтвердилося – Ярослав Шапочка на щиті, навічно на небесній варті. Вічна пам’ять і слава Герою. Усі деталі прощання повідомлю згодом,

– написала про втрату Аліна Хорошилова.

З перших днів повномасштабної війни Росії проти України Ярослав Шапочка вступив до лав київської бригади територіальної оборони. Він служив у 2-й стрілецькій роті 207 окремого батальйону територіальної оборони, який належить до Шевченківського району м. Києва. Цей батальйон є частиною 241 окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.

У нього залишилися дружина та донька. Сім'я Ярослава втратила чоловіка та батька, який, попри свою популярність як режисер і журналіст, обрав шлях військового, щоб захищати свою країну.