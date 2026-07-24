Звезда сериала "Медведь" сварил борщ и рассказал, почему это блюдо стало для него семейным

Да, тот самый борщ, который для украинцев уже давно перестал быть просто блюдом. Это почти семейная реликвия, повод для бесконечных споров о "правильном рецепте" и способ проверить, действительно ли человек умеет готовить.

Актеры, исполняющие главные роли в популярном сериале "Медведь" (The Bear), посетили кухню The New York Times, где не только поговорили о детстве, любимой еде и съемках нового сезона, но и решили приготовить семейный рецепт вегетарианского борща.

Главным шеф-поваром на этот раз стал Эбон Мосс-Бакрак, который шаг за шагом показывал Айо Эдебири, как готовят это блюдо в его семье.

Борщ – это национальное блюдо Украины, что восходит еще к Средневековью. Это культурное наследие Украины, охраняемое ЮНЕСКО, – с гордостью объяснил Эбон своей коллеге.

И это не случайно. Актер уже много лет состоит в отношениях с украинской фотографом Еленой Емчук, вместе они воспитывают двух дочерей. Именно поэтому рецепт, который Эбон приготовил для The New York Times, – не выдумка голливудских сценаристов, а семейный борщ по рецепту его украинской тещи.

Пока на плите варились овощи, актеры вспоминали свое детство, семейные традиции и делились историями о еде, которая ассоциируется у них с домом. Собственно, именно за это зрители и полюбили "Медведя". Сериал давно стал не только историей о ресторанной кухне, но и рассказом о людях, семье и воспоминаниях, которые часто начинаются именно за обеденным столом.

В сети видео быстро привлекло внимание поклонников сериала. Одни обсуждали кулинарные навыки актеров, другие шутили, что после нескольких сезонов "Медведя" они наконец-то готовят без стресса, криков и разбитой посуды.

И пока кто-то готовит борщ, Бен Аффлек рассказал о своих кулинарных предпочтениях.