Актори, які виконують головні ролі у популярному серіалі "Ведмідь" (The Bear), завітали на кухню The New York Times, де не лише поговорили про дитинство, улюблену їжу та зйомки нового сезону, а й вирішили приготувати сімейний рецепт вегетаріанського борщу.

Головним шефом цього разу став Ебон Мосс-Бакрак, який крок за кроком показував Айо Едебірі, як готують страву у його родині.

Борщ – це національна страва України, яка походить ще з Середньовіччя. Це культурна спадщина України, захищена ЮНЕСКО, – із гордістю пояснив Ебон своїй колезі.

І це не випадково. Актор уже багато років перебуває у стосунках з українською фотографкою Єленою Ємчук, разом вони виховують двох доньок. Саме тому рецепт, який Ебон приготував для The New York Times, – не вигадка голлівудських сценаристів, а сімейний борщ за рецептом його української тещі.

Поки на плиті варилися овочі, актори згадували своє дитинство, сімейні традиції та ділилися історіями про їжу, яка асоціюється в них із домом. Власне, саме за це глядачі й полюбили "Ведмедя". Серіал давно став не лише історією про ресторанну кухню, а й розповіддю про людей, сім'ю та спогади, які часто починаються саме за обіднім столом.

У мережі відео швидко привернуло увагу шанувальників серіалу. Одні обговорювали кулінарні навички акторів, інші жартували, що після кількох сезонів "Ведмедя" вони нарешті готують без стресу, криків і розбитого посуду.

І поки хтось готує борщ Бен Аффлек розповів про свої вподобання в їжі.



