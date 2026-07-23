Як розповідає People, оскароносний актор чесно зізнався, що регулярно навідується до McDonald's. Неочікуване зізнання пролунало під час шоу "Хто хоче стати мільйонером?", де Аффлек разом із чемпіоном Jeopardy! Джеймі Дінгом боровся за мільйон доларів для благодійності.



Бен Аффлек на шоу "Хто хоче стати мільйонером?" / Фото Disney/Eric McCandless



Під час гри учасникам поставили запитання про меню McDonald's: у якому сендвічі за замовчуванням подають лише половину скибочки сиру.

Саме тоді актор без вагань заявив:

"Я дуже часто їм у McDonald's. Дуже часто. Постійно."

Після такого зізнання ведучий і глядачі, напевно, очікували, що Аффлек без проблем назве правильну відповідь. Але все виявилося не так просто.

Попри любов до фастфуду, актор і його напарник не були впевнені у відповіді та вирішили скористатися допомогою залу. Зрештою правильним варіантом виявився Filet-O-Fish, і команда заробила 32 тисячі доларів.



Тож навіть якщо ти голлівудська зірка, лауреат "Оскара" і частий гість McDonald's, це ще не гарантує, що знаєш усі особливості меню. Принаймні тепер шанувальники точно знають: Бен Аффлек не з тих знаменитостей, які лише фотографуються з картоплею фрі. Він справді любить фастфуд – і навіть не намагається цього приховувати.

Не забудьте подивитися цей фільм з Беном Аффлеком.