Не только Чак Басс: фильмы с актером Эдом Вествиком

Эд Вествик, известный английский актер, который прославился благодаря роли Чака Басса в популярном сериале "Сплетница", привлек внимание зрителей как своей яркой внешностью, так и исключительным талантом. Кроме роли в "Сплетнице", Вествик продемонстрировал свое актерское мастерство во многих других кинопроектах.

Кино 24 подготовило три фильма с участием Эда Вествика. Зрителям предлагается перекусить и выбрать ленту, в котором играет талантливый английский актер.

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"Как выйти замуж за миллиардера"

На роскошном горнолыжном курорте, расположенном в Альпах, молодая девушка по имени Ким пользуется возможностью убежать от будничной жизни, устраиваясь на работу в шале. Погружаясь в мир богатства и роскоши и стиля жизни курорта, Ким открывает в себе скрытый талант к сноубордингу. Под руководством бывшего чемпиона по сноубордингу Ким посвящает себя тщательным тренировкам, готовясь к престижным соревнованиям.

Во время своего путешествия Ким пересекается с Джонни, очаровательным сыном владельца курорта. Однако их зарождающийся роман,, сталкивается с трудностями, в частности помолвкой Джонни с другой женщиной. С приближением соревнований ставки растут, и Ким должна побороть свои страхи и продемонстрировать свои навыки на склонах, одновременно пытаясь разобраться в сложностях своих чувств к Джонни. Благодаря целеустремленности и настойчивости Ким узнает, что успех и счастье могут проявляться самым неожиданным образом.

"Как выйти замуж за миллиардера": смотрите онлайн трейлер фильма

"Я, ты, безумие"

В центре сюжета – мелкий вор, который зарабатывает на жизнь кражами кошельков и ювелирных украшений. Он продает похищенные вещи в комиссионные магазины и ломбарды, получая за это небольшую прибыль. Несмотря на то, что вор рассматривает возможность перейти на более высокие ставки, он сталкивается с жесткой конкуренцией и страхом перед возможными последствиями. Однако новая возможность появляется, когда мужчина наталкивается на объявление очаровательной блондинки, которая ищет соседа по комнате в престижном районе. Пытаясь обмануть женщину и похитить ее вещи, вор хочет притвориться законопослушным. Но он не знает, что женщина на самом же деле оказывается не такой уж и простой, как кажется.

"Я, ты, безумие": смотрите онлайн трейлер фильма

"Волки войны"

В этом фильме зрители возвращаются в последние годы Второй мировой войны, когда, по сюжету, нацисты стоят на пороге создания атомной бомбы. Для этого им нужен американский ученый, который имеет решающее значение для их планов и которого немцы захватили.

Отчаянно пытаясь остановить их, британскому офицеру поручают провести группу спецназовцев вглубь вражеской территории, чтобы спасти ученого и помешать смертоносным амбициям нацистов.

"Волки войны": смотрите онлайн трейлер фильма

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