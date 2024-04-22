Кіно 24 підготувало три фільми за участю Еда Вествіка. Глядачам пропонується перекусити та обрати стрічку, у якому грає талановитий англійський актор.

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"Як вийти заміж за мільярдера"

На розкішному гірськолижному курорті, розташованому в Альпах, молода дівчина на ім'я Кім користується можливістю втекти від буденного життя, влаштовуючись на роботу в шале. Занурюючись у світ багатства та розкоші і стилю життя курорту, Кім відкриває в собі прихований талант до сноубордингу. Під керівництвом колишнього чемпіона зі сноубордингу Кім присвячує себе ретельним тренуванням, готуючись до престижних змагань.

Під час своєї подорожі Кім перетинається з Джонні, чарівним сином власника курорту. Однак їхній роман, що зароджується, стикається з труднощами, зокрема заручинами Джонні з іншою жінкою. З наближенням змагань ставки зростають, і Кім мусить побороти свої страхи та продемонструвати свої навички на схилах, водночас намагаючись розібратися у складнощах своїх почуттів до Джонні. Завдяки цілеспрямованості та наполегливості Кім дізнається, що успіх і щастя можуть проявлятися у найнесподіваніший спосіб.

"Як вийти заміж за мільярдера": дивіться онлайн трейлер фільму

"Я, ти, божевілля"

У центрі сюжету – дрібний злодій, який заробляє на життя крадіжками гаманців та ювелірних прикрас. Він продає викрадені речі в комісійні магазини та ломбарди, отримуючи за це невеликий прибуток. Незважаючи на те, що злодій розглядає можливість перейти на більш високі ставки, він стикається з жорсткою конкуренцією і страхом перед можливими наслідками. Однак нова можливість з'являється, коли чоловік натрапляє на оголошення чарівної блондинки, яка шукає сусіда по кімнаті в престижному районі. Намагаючись обдурити жінку і викрасти її речі, злодій хоче прикинутися законослухняним. Але він не знає, що жінка насправді ж виявляється не такою вже й простою, як здається.

"Я, ти, божевілля": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вовки війни"

У цьому фільмі глядачі повертаються в останні роки Другої світової війни, коли, за сюжетом, нацисти стоять на порозі створення атомної бомби. Для цього їм потрібен американський вчений, який має вирішальне значення для їхніх планів і якого німці захопили.

Відчайдушно намагаючись зупинити їх, британському офіцеру доручають провести групу спецпризначенців углиб ворожої території, щоб врятувати вченого і перешкодити смертоносним амбіціям нацистів.

"Вовки війни": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо ви хочете подивитися і інші кінороботи, окрім серіалу "Пліткарка", за участі Еда Вествіка, можете обрати фільми з цієї добірки. Приємного перегляду!