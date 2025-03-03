Эдриан Броуди получил второй Оскар: 5 самых ярких фильмов за всю карьеру актера

Во время 97-й церемонии вручения престижной кинопремии Оскар Эдриан Броуди получил золотую статуэтку за лучшую мужскую роль. Эта победа стала особенной в творческом пути актера, ведь это уже второй Оскар в его коллекции наград.

По этому случаю Кино 24 подготовило подборку из пяти выдающихся фильмов, которые демонстрируют разносторонний талант Эдриана Броуди.

Не пропустите Давайте бороться, – победитель Оскара-2025 произнес эмоциональную речь, где вспомнил о войнах

"Бруталист" (2024)

Лента рассказывает историю венгерского архитектора Ласло Тота и его жены Эржебет, которые переезжают в США после Второй мировой войны, чтобы начать новую жизнь. Их существование в Америке меняется после встречи с загадочным клиентом.

Интересно, что сюжет фильма охватывает 33 года, а продолжительность ленты составляет 3,5 часа.

"Бруталист": смотрите трейлер онлайн

"Пианист" (2002)

Историческая драма Романа Поланского, за которую Броуди получил свой первый Оскар, показывает жизнь в оккупированной нацистами Польше. Главный герой – польский музыкант Владислав Шпильман, который пытается выжить во время Холокоста. Фильм создан по его мемуарам.

Интересно! Для роли Шпильмана Эдриан Броуди похудел на 14 килограммов, придерживаясь строгой диеты в течение 6 недель. До этого его вес составлял 73 килограмма при росте 185 сантиметров.

"Пианист": смотрите трейлер онлайн

"Отель "Гранд Будапешт"" (2014)

Лента Уэса Андерсона рассказывает о консьержа Густаве и его молодом ученике Зеро Мустафе, которые работают в роскошном отеле.

Отель привлекает богатых гостей, среди которых пожилая аристократка Мадам Д., с которой у Густава складываются необычные романтические отношения. Исчезновение ценной картины "Мальчик с яблоком" из коллекции Мадам Д. превращает жизнь отеля в увлекательную детективную историю.

В этом визуально совершенном фильме Эдриан Броуди играет роль Дмитрия – амбициозного и вспыльчивого сына Мадам Д., который стремится сохранить наследие своей семьи.

"Отель "Гранд Будапешт"": смотрите трейлер онлайн

"Учитель на замену" (2011)

В этой социальной драме Броуди исполняет роль Генри Барта, учителя, который должен преподавать английский язык и литературу в "опасной" школе. В классах, где неуважение стало привычным делом, Генри пытается найти подход к трудным подросткам и показать им важность обучения. Броуди создает глубокий образ учителя, которого система пытается сломать.

"Учитель на замену": смотрите трейлер онлайн

"Пиджак" (2005)

Фильм сочетает элементы психологического триллера, научной фантастики и драмы. Главный герой Джек Старкс возвращается в США после участия в операции "Буря в пустыне". Военный опыт оставил не только физические, но и психологические травмы. Из-за ложного обвинения в убийстве Джека отправляют в психиатрическую больницу, где он становится объектом экспериментального лечения доктора Беккера.

"Пиджак": смотрите трейлер онлайн