З цієї нагоди Кіно 24 підготувало добірку з п'яти видатних фільмів, які демонструють різнобічний талант Едріана Броуді.

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"Бруталіст" (2024)

Стрічка розповідає історію угорського архітектора Ласло Тота та його дружини Ержебет, які переїжджають до США після Другої світової війни, щоб почати нове життя. Їхнє існування в Америці змінюється після зустрічі з загадковим клієнтом.

Цікаво, що сюжет фільму охоплює 33 роки, а тривалість стрічки складає 3,5 години.

"Бруталіст": дивіться трейлер онлайн

"Піаніст" (2002)

Історична драма Романа Поланського, за яку Броуді отримав свій перший Оскар, показує життя в окупованій нацистами Польщі. Головний герой – польський музикант Владислав Шпільман, який намагається вижити під час Голокосту. Фільм створений за його мемуарами.

Цікаво! Для ролі Шпільмана Едріан Броуді схуд на 14 кілограмів, дотримуючись суворої дієти протягом 6 тижнів. До цього його вага становила 73 кг при зрості 185 см.

"Піаніст": дивіться трейлер онлайн

"Готель "Гранд Будапешт"" (2014)

Стрічка Веса Андерсона розповідає про консьєржа Густава та його молодого учня Зеро Мустафу, які працюють у розкішному готелі.

Готель приваблює багатих гостей, серед яких літня аристократка Мадам Д., з якою у Густава складаються незвичайні романтичні стосунки. Зникнення цінної картини "Хлопчик з яблуком" із колекції Мадам Д. перетворює життя готелю на захопливу детективну історію.

У цьому візуально досконалому фільмі Едріан Броуді грає роль Дмитрія – амбітного та запального сина Мадам Д., який прагне зберегти спадщину своєї родини.

"Готель "Гранд Будапешт"": дивіться трейлер онлайн

"Учитель на заміну" (2011)

У цій соціальній драмі Броуді виконує роль Генрі Барта, вчителя, який повинен викладати англійську мову й літературу в "небезпечній" школі. У класах, де неповага стала звичною справою, Генрі намагається знайти підхід до важких підлітків і показати їм важливість навчання. Броуді створює глибокий образ вчителя, якого система намагається зламати.

"Учитель на заміну": дивіться трейлер онлайн

"Піджак" (2005)

Фільм поєднує елементи психологічного трилера, наукової фантастики та драми. Головний герой Джек Старкс повертається до США після участі в операції "Буря в пустелі". Військовий досвід залишив не тільки фізичні, але й психологічні травми. Через помилкове звинувачення у вбивстві Джека відправляють до психіатричної лікарні, де він стає об'єктом експериментального лікування доктора Беккера.

"Піджак": дивіться трейлер онлайн