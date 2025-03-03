Броуді висловив подяку своїм близьким і наголосив на важливості боротьби з ненавистю й нетерпимістю, пише 24 Канал. Зокрема, актор згадав про війни.

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Так, насамперед у своїй промові Едріан Броуді подякував тим, хто підтримував його протягом усієї кар'єри та роботи над фільмом "Бруталіст". Серед них – режисер Брейді Корбет, співавторка сценарію Мона Фастволд та кохана актора Джорджина Чепмен і її діти від першого шлюбу Даш й Індія.

До того ж Броуді висловився про нестабільну природу акторської професії, описавши її як "дуже крихку".

Зазвичай тривалість промови на врученні премії Оскар обмежена часом, після чого починає грати музика, яка сигналізує промовцю, що потрібно завершувати. У випадку Едріана Броуді музика почала грати на 4 хвилині, але він попросив зупинити її, щоб продовжити промову і подякувати батькам.

Завершуючи свій виступ, актор перейшов до більш глобальних тем, де наголосив на важливості боротьби з ненавистю. Він заявив, що представляє "тривалі травми та наслідки війни, систематичного гніту, антисемітизму, расизму і відчуження".

Я молюся за здоровіший, щасливіший і більш інклюзивний світ, і я вірю, що якщо минуле може нас чогось навчити, то це нагадування не дозволяти ненависті залишатися без контролю. Нумо боротися за те, що правильно, продовжувати посміхатися, продовжувати любити один одного. Давайте відбудовувати разом. Дякую,

– виголосив Едріан Броуді.

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Нагадаємо, Едріан Броуді переміг у номінації "Найкраща чоловіча роль" на Оскарі-2025 за роль у фільмі "Бруталіст". Це друга статуетка Оскар у кар'єрі актора після тріумфу за роль у стрічці "Піаніст". Серед інших номінантів у категорії "Найкраща чоловіча роль" цьогоріч також були Тімоті Шаламе, Колман Домінго, Рейф Файнс і Себастіан Стен.