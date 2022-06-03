Эгрегор, Короли рэпа, Между нами: в программе Миколайчук OPEN – 10 фильмов, которые не были в прокате

Организаторы Миколайчук OPEN объявили полную программу. Кинофестиваль продлится с 15 по 19 июня 2022 года.

К фильму-открытию "Дом "Слово". Бесконечный роман" Тараса Томенко и ретроспективной программе добавилось еще девять фильмов. Об этом 24 канала рассказала прессслужба кинофестиваля Миколайчук OPEN, созданный во время войны, чтобы поддержать украинскую киноиндустрию.

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Миколайчук OPEN: полная программа кинофестиваля

Для организаторов Миколайчук OPEN Алексея Гладушевского и Алекса Малышенко собрать девять новых украинских фильмов во время войны – звучало амбициозной и малореальной задачей. Однако, благодаря замечательным украинским продюсерам и продюсеркам, которые пошли навстречу и предоставили фильмы для показа, все получилось.

Приятно, что киноиндустрия в это время объединяется и помогает друг другу, в частности, проявлением этого единения станут совместные показы с кинофестивалями "Молодость", ОМКФ и Docudays UA,

– прокомментировали программу организаторы.

17 июня

В пятницу, 17 июня, покажут "Розы. Фильм-кабаре" Ирэны Стеценко. Документальный трагикомический мюзикл раскрывает портреты семи артисток интеллектуального фрик-кабаре Dakh Daughters на фоне революции достоинства и войны на востоке Украины.

"Розы. Фильм-кабаре": смотрите трейлер

18 июня

18 июня, в субботу, состоится четыре показа новых украинских фильмов:

"Между нами" Саломеи Томащук – редкий для украинского жанрового кино психологический триллер, показ которого состоится в рамках творческой встречи с Ирмой Витовской. Витовская сыграла здесь нетипичную для себя роль роковой женщины, которую судьба связала с героиней Анастасии Пустовит.

Документальный "Плай" Евы Джишиашвили показывает историю семьи, живущей и хозяйничающей на Закарпатье и вынужденной мужественно выдерживать вызовы судьбы. В частности, возникшие из-за войны войны, развязанной Россией.

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"Я работаю на кладбище" Алексея Тараненко рассказывает о 35-летнем Саше, работающем в конторе по установке памятников на кладбище. У него много клиентов, каждый из которых испытывает личную трагедию. Однако Саша полон цинизма и иронии. Показ состоится в коллаборации с кинофестивалем "Молодость".

Также в коллаборации с другим украинским фестивалем – Docudays UA – покажут документальную ленту "Между небом и горами" Дмитрия Грешко. Фильм сквозь призму четырех парамедиков демонстрирует, как жители горного села Колочава в Закарпатье живут привычной жизнью во время пандемии.

19 июня

19 июня пройдут еще три показа:

"Короли рэпа" Мирослава Латика рассказывает о 17-летнем выпускнике сельской школы, который мечтает стать известным рэпером и покорить сердце девушки Светы. Ради своих мечтаний он готов рискнуть чем-либо. Показ состоится в сотрудничестве с Одесским международным кинофестивалем.

Эта лента – неожиданное выступление в жанре криминальной драмы-мюзикла. Вместе с "Носорогом" Олега Сенцова, фильм Латика показывает путь героя в мир преступности, комментируя общество, ограничивающее доступ к другим вариантам выбора. Динамический, ироничный, с хорошими актерскими работами, этот фильм является примером того, как украинская кинематография творит новый, глубокий и интересный мейнстрим.

"Короли рэпа": смотрите тизер

Документальный фильм "И о нас будут говорить" Севы Диамантакоса покажет истории художницы и волонтера Анны и эксцентричного предпринимателя Сергея, на каждого из которых непредсказуемо повлияла война.

Фильм-закрытие "Эгрегора" Станислава Капралова – мистический детектив, где главный герой Артур пытается раскрыть загадочное убийство, связанное с тайной деятельностью причудливого ордена.

Продюсером фильма является Сергей Лавренюк. Интересно, что съемки фильма проходили в несколько этапов в разных уголках мира – во Львове, Киеве, Варшаве и Нью-Йорке. В одной из сцен фильма снимается мэр Львова Андрей Садовый.

"Эгрегор": смотрите трейлер

Также 21 июня состоится постскриптум фестиваля – специальный показ фильма "В. Сильвестров" Сергея Буковского. Она посвящена творчеству выдающегося украинского композитора и рассказывает о главных вехах его жизни.

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Кроме кинопоказов в рамках Миколайчука OPEN состоятся творческие встречи с Ирмой Витовской, Вячеславом Довженко, Виктором Ждановым, Мариной Кошкиной и Михаилом Дзюбой, а также дискуссии, посвященные будущему украинского кино.

Важно отметить, что фестиваль будет безвозмездным, но при условии предварительной регистрации. Ее откроют 8 июня на сайте. Кроме того, будет сбор средств на нужды подразделений ВСУ, в которых служат участники команд фильмов из программы фестиваля.

Ранее мы отмечали, что все события кинофестиваля пройдут в Культурно-художественном центре имени Ивана Миколайчука в Черновцах. За событиями кинофестиваля Миколайчук OPEN можно следить на сайте, в фейсбуке и инстаграме.

Напомним, украинский актер Тарас Цымбалюк верит, что после победы будет ощутимый рост украинского кино. По его словам, мир теперь навсегда запомнит, что такое Украина.