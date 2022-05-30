Полную программу кинопоказов и событий организаторы озвучат в начале июня. Вход на все события Миколайчук OPEN будет бесплатным, но при предварительной регистрации. Что покажут 15 и 16 июня – читайте ниже.

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Также будет производиться сбор средств на нужды подразделений участников команд фильмов, представленных в лайнапе, которые сейчас служат в ВСУ.

Фестиваль Миколайчук OPEN объявил программу ретроспективы

15 июня

В день рождения Ивана Миколайчука, 15 июня, зрители увидят на большом экране его режиссерскую работу "Такая поздняя, да теплая осень" (1981 год). Это история любви, которая вошла в список 100 лучших украинских фильмов всех времен.

Главную женскую роль в этой картине исполнила Галина Сулима (Щебивовк), которая представит фильм зрителям и зрителям.



Кадр из фильма "Такая поздняя, да теплая осень" / Фото предоставил Алекс Малышенко

16 июня

Следующий день, 16 июня, будет посвящен памяти литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, погибшего от рук российских оккупантов в Мариуполе в апреле 2022 года. Посетители и посетительницы Миколайчук OPEN увидят его документальную работу "Мариуполис" (2016), над продолжением которой режиссер работал во время полномасштабного вторжения.

Важно. Кведаравичюс приехал на войну, чтобы снять вторую часть документальной картины Мариуполис. Сначала россияне взяли в плен, а затем расстреляли в возрасте 45 лет. Невеста Кведаравичюса, Анна Белоброва, бывшая с ним в Мариуполе и считающаяся сорежиссером нового фильма, смогла вернуть снятый там материал и вместе с монтажером Дуней Сычевой смонтировать. На Каннском кинофестивале презентовали эту ленту, и от жюри награды "Золотой глаз" "Мариуполис 2" получил награду.

"Мариуполис": смотрите трейлер

Также в этот день покажут "Парфенон" (2019 год) – единственный игровой фильм, который снял Мантас. Картины представят продюсерки проектов Анна Паленчук ("Мариуполис") и Наталья Либет ("Парфенон").



Кадр из фильма "Парфенон" / Фото предоставил Алекс Малышенко

Следует отметить, что фестиваль зрительского кино Миколайчук OPEN состоится офлайн, без красных дорожек и при поддержке Черновицкого городского совета, Черновицкого областного совета и Буковинской кинокомиссии.

Все события кинофестиваля пройдут в Культурно-художественном центре имени Ивана Миколайчука в Черновцах. За событиями кинофестиваля Миколайчук OPEN можно следить на сайте, в фейсбуке и инстаграме.

Напомним, во Франции отгремел Каннский кинофестиваль-2022. "Золотую пальмовую ветвь" за лучший фильм фестиваля получил фильм "Треугольник печали" (Triangle Of Sadness) режиссера Рубена Эстлунда.