Полную программу кинопоказов и событий организаторы озвучат в начале июня. Вход на все события Миколайчук OPEN будет бесплатным, но при предварительной регистрации. Что покажут 15 и 16 июня – читайте ниже.
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Также будет производиться сбор средств на нужды подразделений участников команд фильмов, представленных в лайнапе, которые сейчас служат в ВСУ.
Фестиваль Миколайчук OPEN объявил программу ретроспективы
15 июня
В день рождения Ивана Миколайчука, 15 июня, зрители увидят на большом экране его режиссерскую работу "Такая поздняя, да теплая осень" (1981 год). Это история любви, которая вошла в список 100 лучших украинских фильмов всех времен.
Главную женскую роль в этой картине исполнила Галина Сулима (Щебивовк), которая представит фильм зрителям и зрителям.
Кадр из фильма "Такая поздняя, да теплая осень" / Фото предоставил Алекс Малышенко
16 июня
Следующий день, 16 июня, будет посвящен памяти литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, погибшего от рук российских оккупантов в Мариуполе в апреле 2022 года. Посетители и посетительницы Миколайчук OPEN увидят его документальную работу "Мариуполис" (2016), над продолжением которой режиссер работал во время полномасштабного вторжения.
"Мариуполис": смотрите трейлер
Также в этот день покажут "Парфенон" (2019 год) – единственный игровой фильм, который снял Мантас. Картины представят продюсерки проектов Анна Паленчук ("Мариуполис") и Наталья Либет ("Парфенон").
Кадр из фильма "Парфенон" / Фото предоставил Алекс Малышенко
Следует отметить, что фестиваль зрительского кино Миколайчук OPEN состоится офлайн, без красных дорожек и при поддержке Черновицкого городского совета, Черновицкого областного совета и Буковинской кинокомиссии.
Все события кинофестиваля пройдут в Культурно-художественном центре имени Ивана Миколайчука в Черновцах. За событиями кинофестиваля Миколайчук OPEN можно следить на сайте, в фейсбуке и инстаграме.
Напомним, во Франции отгремел Каннский кинофестиваль-2022. "Золотую пальмовую ветвь" за лучший фильм фестиваля получил фильм "Треугольник печали" (Triangle Of Sadness) режиссера Рубена Эстлунда.