Повну програму кінопоказів та подій організатори озвучать на початку червня. Вхід на всі події Миколайчук OPEN буде безплатним, але за умови попередньої реєстрації. Що покажуть 15 і 16 червня – читайте нижче.

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Також відбуватиметься збір коштів на потреби підрозділів учасників команд фільмів, представлених у лайнапі, які зараз служать у ЗСУ.

Фестиваль Миколайчук OPEN оголосив програму ретроспективи

15 червня

У день народження Івана Миколайчука, 15 червня, глядачі побачать на великому екрані його режисерську роботу "Така пізня, так тепла осінь" (1981 рік). Це історія кохання, що ввійшла до списку 100 найкращих українських фільмів усіх часів.

Головну жіночу роль у цій картині виконала Галина Сулима (Щебивовк), яка і представить фільм глядачам та глядачкам.



Кадр з фільму "Така пізня, так тепла осінь" / Фото надав Алекс Малишенко

16 червня

Наступний день, 16 червня, буде присвячений пам’яті литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, який загинув від рук російських окупантів у Маріуполі у квітні 2022 року. Відвідувачі й відвідувачки Миколайчук OPEN побачать його документальну роботу "Маріуполіс" (2016 рік), над продовженням якої режисер працював під час повномасштабного вторгнення.

Важливо. Кведаравічюс приїхав на війну, щоб зняти другу частину документальної картини "Маріуполіс". Спершу росіяни його взяли в полон, а потім розстріляли у віці 45 років. Наречена Кведаравічюса, Ганна Білоброва, яка була з ним у Маріуполі та вважається співрежисеркою нового фільму, змогла повернути знятий там матеріал і разом із монтажером Дунею Сичовою змонтувати. На Каннському кінофестивалі презентували цю стрічку, і від журі нагороди "Золоте око" "Маріуполіс 2" отримав відзнаку.

"Маріуполіс": дивіться трейлер

Також у цей день покажуть "Парфенон" (2019 рік) – єдиний ігровий фільм, який зняв Мантас. Картини представлять продюсерки проєктів Ганна Паленчук ("Маріуполіс") та Наталя Лібет ("Парфенон").



Кадр з фільму "Парфенон" / Фото надав Алекс Малишенко

Варто зазначити, що фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN відбудеться офлайн, без червоних доріжок та за підтримки Чернівецької міської ради, Чернівецької обласної ради та Буковинської кінокомісії.

Усі події кінофестивалю відбуватимуться в Культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука в Чернівцях. За подіями кінофестивалю Миколайчук OPEN можна стежити на сайті, у фейсбуці та інстаграмі.

Нагадаємо, у Франції відгримів Каннський кінофестиваль-2022. "Золоту пальмову гілку" за найкращий фільм фестивалю отримав фільм "Трикутник смутку" (Triangle Of Sadness) режисера Рубена Естлунда.