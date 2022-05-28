Варто відзначити, що до складу журі Каннського кінофестивалю у 2022 році також були залучені такі кінодіячі: актриси Ребекка Холл, Діпіка Падуконе, Нумі Рамас, Жамін Трінка, режисери Асгар Фархаді, Ладж Лі, Джефф Ніколс та Йоакім Трієр.

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Хто став переможцями Каннського кінофестивалю-2022

"Золоту пальмову гілку" за найкращий фільм фестивалю отримав фільм "Трикутник смутку" (Triangle Of Sadness) режисера Рубена Естлунда.



"Трикутник смутку" режисера Рубена Естлунда став лауреатом Канн / Фото з інстаграму фестивалю

Гран-прі – "Зірки опівдні" (Stars At Noon) Клер Дені та "Близько" (Close) Лукас Донт

Найкраща чоловіча роль – Сон Кан Хо за фільм "Брокер" (Broker)

Найкраща жіноча роль – Зар Амір-Ебрахімі за фільм "Священний павук" (Holy Spider)

Найкращий режисер – Пак Чхан Ук за фільм "Рішення піти" (Decision To Leave)

Приз 75-ї річниці – "Торі та Локіта" (Tori Et Lokita) Жан-П'єр і Люк Дарденн

Найкращий сценарій – Тарік Салех за фільм "Хлопець із раю" (Boy from Heaven)

Приз журі – Іа (EO) Єжи Сколимовського та "Вісім гір" (Le Otto Montagne) Шарлотти Вандермерс та Фелікса Ван Грунінгена

Золота камера (Нагорода за режисерський дебют) – "Бойовий поні" (War Pony) Райлі Кіо та Джина Гаммель

Спеціальна згадка – "План 75" (PLAN 75) Хаякава Тіє

Каннський кінофестиваль та Україна

Нагадаємо, Каннський кінофестиваль публічно підтримав Україну. Організатори не прийняли російську делегацію та відмовили в акредитації російським журналістам. Проте, не зважаючи на заклик українських кінодіячів припинити поширення російського продукту, організатори допустили участь російського фільму "Дружина Чайковського" в основному конкурсі.

Крім цього, цьогоріч у Каннах відзначили чимало українських фільмів:

"Слухаючи світ";

"Чому я живий";

"Степне";

"Ти – космос";

"Маріуполіс 2";

"Славна Революція".

А також у програмі "Двотижневик режисерів" взяв участь фільм "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука та в основному конкурсі – "Бачення метелика" Максима Наконечного.

До речі, творча команда стрічки "Бачення метелика" влаштувала перфоманс на Каннському кінофестивалі. Українські кінематографісти на чолі з режисером Максимом Наконечним вийшли на червону доріжку під звуки сирен. Учасники акції закрили свої обличчя постерами із зображенням символу "чутливий контент" і розгорнули постер із написом: "Росіяни вбивають українців. Ви вважаєте образливим і тривожним говорити про цей геноцид?".

Акція протесту українців на Каннському фестивалі: відео онлайн

Також варто зауважити, що в день відкриття Канн виступив Володимир Зеленський. Президент звернувся до світу через війну в Україні.