На Каннському кінофестивалі сьогодні, 27 травня, оголосили приємну новину для пса-сапера Патрона, який служить в ДСНС. Про це повідомили на офіційній сторінці у фейсбуці.

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Пес Патрон отримав нагороду в Каннах

Бойовому собаці присудили кінопремію "Пальмовий пес". Патрон став справжньою зіркою світової кінохроніки, тож журі вирішило, що піротехнік достойний престижного статусу.

Наш Патрон став кінозіркою! Сьогодні в Каннах йому присуджено премію Пальмовий пес – це найпрестижніша у світі кінопремія, якою нагороджують чотирилапих!

– повідомили в ДСНС.

"Отож в холлі Ганд-готелю сьогодні й було оголошено цю приємну для нас новину. На жаль, Патрон дізнався про свій зірковий статус дистанційно. Однак після перемоги – хто зна! – наш маленький герой і відвідає світову кіностолицю, аби провести автограф-сесію для своїх фанів".

Песик Патрон отримав премію дистанційно. Від його імені службовець подякував за нагороду, тримаючи чотирилапого сапера на руках.

Патрон би з радістю відвідав Канни, але в нього тут багато роботи. Ми хочемо подякувати світу за допомогу Україні. І якщо хтось вагається, чи допомагати нам зброєю, чим більше зброї у нас – тим менше часу у ворога заміновувати нашу територію. Сапери України вдячні за увагу до нашого талісмана Патрона,

– сказав один із піротехніків.

Як песику Патрону присуджували премію: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, днями у Каннах презентували фільм про Маріуполь у часи Другої світової війни режисера Віллена Новака "Чому я живий". Ця стрічка отримала перемогу в номінації "Найкращий режисер повнометражного фільму".

У коментарях шанувальники бойового песика вітають його з тріумфом у Каннах: