Самые обсуждаемые экранизации романов последних лет, которые нельзя пропустить

В последние годы мир кино представил немало экранизаций известных романов. Более того, 2026 год готовится только усилить эту тенденцию, ведь в производство уже взяли несколько популярных историй как: "Мятежный перевал", "Голодные игры: Восход солнца на жатве", "Воспоминания о нем" и другие.

24 Канал предлагает подробнее узнать об экранизациях, которые стали самыми обсуждаемыми в последние годы.

Романы, которые экранизировали

"Гамнет", 2025

Рейтинг IMDb: 8,1

Хлоя Чжао – оскароносная режиссер, которая экранизировала роман Мэгги О'Фаррелл "Гамнет". По сюжету, жена Уильяма Шекспира, Агнес, переживает потерю их сына Гамнета. Это трагическое событие станет толчком к созданию всем известного "Гамлета".

"Гамнет": смотрите онлайн трейлер фильма

"Женщина из каюты №10", 2025

Рейтинг IMDb: 5,8

Актриса Кира Найтли стала главной героиней фильма. Название ленты соответствует одноименному роману Рут Вейер, который вышел в 2016 году и стал бестселлером. В центре сюжета – Лаура, журналистка, которая случайно попадает в путешествие на борту роскошного круизного лайнера.

Однажды вечером она становится свидетелем загадочного события, что запутывает ее в водовороте безумных событий и расследования. Прямо у нее на глазах один из пассажиров трагически выпадает за борт.

"Женщина из каюты №10": смотрите онлайн трейлер фильма

"Жизнь Чака", 2024

Рейтинг IMDb: 7,3

Том Хиддлстон перевоплотился в Чака Кранца – простого человека, который в один момент становится известным на весь город благодаря приветствию, которое появилось в каждом уголке местности. "Чак Кранц. 39 замечательных лет. Спасибо, Чаку!", – именно это написано на баннерах, которые висят повсюду. Хотя никому и неизвестно, кто такой Чак, однако все убеждены: если этот незнакомец умрет, то вместе с ним погибнет и мир.

За основу ленты взяли одноименную новеллу короля ужасов "Стивена Кинга", которая вышла в 2020 году. Что интересно, медиа называют эту экранизацию Кинга одной из лучших в 21 веке.

"Жизнь Чака": смотрите онлайн трейлер фильма

"Нормальные люди", 2020

Рейтинг IMDb: 8,4

Это экранизация романа Салли Руни, которая стала одной из самых обсуждаемых в мире.

Ленту сняли в 2020 году, через два года после публикации книги. В центре событий – история двух молодых людей Марианн и Коннелла. Они по характеру и условиям жизни кардинально разные. Так, Марианн Шеридан растет в богатой семье, безупречно учится в ирландской школе и является достаточно замкнутой. В то же время Коннелл Вордрон является бедным парнем, который уделяет много времени своему хобби – футболу.

Главные герои не дружат в школе. Однако все меняется, когда Коннелл приезжает в поместье Марианн, чтобы забрать маму, которая убирает в доме. Парень остается наедине с одноклассницей и целует ее.

Подростки начинают строить отношения и сохраняют крепкую связь, когда переходят на обучение в колледж.

"Нормальные люди": смотрите онлайн трейлер фильма

