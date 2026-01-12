Отличная актерская игра и загадочный сюжет делают его увлекательным. Поэтому в материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете и актерах, которые уже успели влюбить в себя зрителей благодаря своей харизме.

Советуем 10 самых дорогих фильмов всех времен с учетом инфляции

Кто сыграл главные роли в сериале "Его и ее"?

Тесса Томпсон

Тесса Томпсон, которая сыграла главную роль в сериале "Его и ее", влюбила в себя зрителей не только благодаря невероятной красоте, но и настоящему актерскому таланту.

В сериале она воплощает Анну – бывшую телеведущую новостей, которая травмирована из-за тяжелой личной истории. Анна становится настоящей сильной женщиной с крепким внутренним стержнем и возвращается в родной город, чтобы расследовать серию убийств. Она очень привязана к городу, где выросла.

В реальной жизни Тесса Томпсон – 42-летняя актриса и модель. Вы также можете знать ее благодаря ролям в лентах "Мир Дикого Запада", а также в фильмах киновселенной Marvel, в частности в "Мстители: Финал" и "Тор: Рагнарек"

Джон Бернтал

Партнером по съемочной площадке для Тессы Томпсон стал Джон Бернтал. Он сыграл в сериале "Его и ее" детектива, по имени Джек Харпер. Джек работает в шерифском отделе и является бывшим мужем Анны. У него также тяжелое прошлое, однако он берет на себя расследование убийства из-за личного интереса и подозревает в нем свою бывшую жену. Когда же возникает необходимость сотрудничать, они снова и снова оказываются в конфликте.

В реальной жизни Джон Бернтал – 49-летний американский актер, который также сыграл в сериалах "Ходячие мертвецы" и "Каратели". За свою карьеру он появился во многих проектах HBO и получил многочисленные престижные награды, среди которых номинация на "Эмми", а также номинации на премии Гильдии актеров и Saturn Awards.

Также в сериале сыграли такие актеры:

Сунита Мани,

Пабло Шрайбер,

Кристал Фокс,

Марин Айрленд,

Ребекка Риттенхаус,

Майк Пневски,

Крис Бауэр

Узнайте также, почему стоит посмотреть фильм "Гамнет", который получил "Золотой глобус" – по ссылке.

О чем сюжет сериала "Его и ее"?

Сюжет этого шестисерийного мини-сериала сосредотачивается на Анне, которая в прошлом была известной телеведущей и профессиональной журналисткой. В ее жизни происходят события, что невероятно сильно травмируют ее и заставляют покинуть родных, работу и друзей, переехав в совершенно другое место, где она пытается уединиться.

"Его и ее": смотрите онлайн трейлер сериала

Однако все меняется, когда в ее родном городке происходит убийство. Оно становится причиной, из-за которой Анна возвращается домой. Используя свои журналистские навыки, она пытается выяснить, что произошло. На пути ей становится детектив Джек Гарпер, который подозревает Анну в убийстве. Только финал этого шестисерийного проекта откроет правду об истинных мотивах Анны и раскроет загадки, над которыми работает Джек.