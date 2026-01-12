Важно учитывать, что сравнивать реальную стоимость самых громких голливудских проектов непросто, ведь доллар 1990 и 2026 годов – это совершенно разные вещи. Поэтому в материале 24 Канала со ссылкой на издание "Украинская правда" рассказываем о фильмах, которые с учетом инфляции по состоянию на конец 2024 года на самом деле стали самыми дорогими в истории.

Рекомендуем Почему стоит посмотреть фильм "Гамнет", который получил "Золотой глобус"

Какие фильмы стали самыми дорогими в мире?

Производство фильмов – дело чрезвычайно хлопотное и дорогостоящее. И хотя кинотворцы никогда не знают, увенчается ли лента успехом, многие из них готовы рисковать ради реализации своей идеи.

В частности, самым дорогим фильмом в истории с учетом инфляции стала лента "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение". С поправкой на инфляцию ее стоимость достигает 603 миллионов долларов, тогда как номинальный бюджет составлял 490 миллионов долларов.

"Звездные войны: Скайуокер. Восхождение": смотрите онлайн трейлер фильма

Второе место в списке занимает фильм "Звездные войны: Пробуждение силы" (2015). С учетом инфляции его производство обошлось в 593 миллиона долларов, тогда как номинальная стоимость составляла 447 миллионов долларов.

Кстати, объявлены победители громкой премии "Золотой глобус 2026". Список лауреатов – по ссылке.

Третью позицию занимает "Мир Юрского периода 2" (2018). Лента стоила 582 миллиона долларов с учетом инфляции, а ее номинальный бюджет – 465 миллионов долларов.

Четвертое место занял легендарный фильм "Пираты Карибского моря: На странных берегах" (2011). Его стоимость с учетом инфляции достигает 529 миллионов долларов, тогда как номинальный бюджет составил 379 миллионов долларов.

"Пираты Карибского моря: На странных берегах": смотрите онлайн трейлер фильма

Пятую строчку занимает "Мир Юрского периода: Доминион" (2022). С учетом инфляции стоимость фильма составляет 500 миллионов долларов, а номинальная – 465 миллионов долларов.

Шестое место досталось ленте "Мстители: Эра Альтрона" (2015). Ее бюджет с поправкой на инфляцию достиг 484 миллионов долларов, тогда как номинальная стоимость составила 365 миллионов долларов.

На седьмом месте – "Пираты Карибского моря: На краю света" (2007). С учетом инфляции фильм стоил 455 миллионов долларов, а номинальный бюджет составил 300 миллионов долларов.

Восьмую позицию занимает фильм "Мстители: Завершение" (2019). Его стоимость с учетом инфляции составляет 438 миллионов долларов, а номинальная – 356 миллионов долларов.

"Мстители: Завершение": смотрите онлайн трейлер фильма

Девятое место занимает лента "Дэдпул и Росомаха" (2024), производство которой стоило 429 миллионов долларов, что соответствует ее номинальному бюджету.

Десятую строчку рейтинга занимает фильм "Мстители: Война бесконечности" (2018). С учетом инфляции его бюджет составил 407 миллионов долларов, а номинальная стоимость – 325 миллионов долларов.