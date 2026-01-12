Важливо враховувати, що порівнювати реальну вартість найгучніших голлівудських проєктів непросто, адже долар 1990 і 2026 років – це абсолютно різні речі. Тож у матеріалі 24 Каналу з посиланням на видання "Українська правда" розповідаємо про фільми, які з урахуванням інфляції станом на кінець 2024 року насправді стали найдорожчими в історії.

Які фільми стали найдорожчими у світі?

Виробництво фільмів – справа надзвичайно клопітка та вартісна. І хоча кінотворці ніколи не знають, чи увінчається стрічка успіхом, багато з них готові ризикувати заради реалізації своєї ідеї.

Зокрема, найдорожчим фільмом в історії з урахуванням інфляції стала стрічка "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження". З поправкою на інфляцію її вартість сягає 603 мільйонів доларів, тоді як номінальний бюджет становив 490 мільйонів доларів.

Друге місце у списку посідає фільм "Зоряні війни: Пробудження сили" (2015). З урахуванням інфляції його виробництво обійшлося у 593 мільйони доларів, тоді як номінальна вартість становила 447 мільйонів доларів.

Третю позицію займає "Світ Юрського періоду 2" (2018). Стрічка коштувала 582 мільйони доларів з урахуванням інфляції, а її номінальний бюджет – 465 мільйонів доларів.

Четверте місце посів легендарний фільм "Пірати Карибського моря: На дивних берегах" (2011). Його вартість з урахуванням інфляції сягає 529 мільйонів доларів, тоді як номінальний бюджет становив 379 мільйонів доларів.

П'яту сходинку займає "Світ Юрського періоду: Домініон" (2022). З урахуванням інфляції вартість фільму становить 500 мільйонів доларів, а номінальна – 465 мільйонів доларів.

Шосте місце дісталося стрічці "Месники: Ера Альтрона" (2015). Її бюджет з поправкою на інфляцію сягнув 484 мільйонів доларів, тоді як номінальна вартість становила 365 мільйонів доларів.

На сьомому місці – "Пірати Карибського моря: На краю світу" (2007). З урахуванням інфляції фільм коштував 455 мільйонів доларів, а номінальний бюджет склав 300 мільйонів доларів.

Восьму позицію посідає фільм "Месники: Завершення" (2019). Його вартість з урахуванням інфляції становить 438 мільйонів доларів, а номінальна – 356 мільйонів доларів.

Дев'яте місце займає стрічка "Дедпул і Росомаха" (2024), виробництво якої коштувало 429 мільйонів доларів, що відповідає її номінальному бюджету.

Десяту сходинку рейтингу посідає фільм "Месники: Війна нескінченності" (2018). З урахуванням інфляції його бюджет становив 407 мільйонів доларів, а номінальна вартість – 325 мільйонів доларів.