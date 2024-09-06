5 удачных экранизаций современной литературы, которые стоит посмотреть на Netflix

В США и многих других странах 6 сентября празднуют День чтения книги. Хотя в современном мире не все находят время для литературы, сюжеты книг широко используются в кинематографе.

Мысли о том, что книга всегда будет лучше ее экранизации, уже не популярны. Ведь режиссерам удается умело изобразить на экране то, что описывает автор в книге. Ко Дню чтения книги редакция Кино 24 подготовила 5 книжных экранизаций от Netflix, которые не хуже самих произведений.

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"Все тот незримый свет"

События фильма разворачиваются в период Второй мировой войны. Во французском городке Сен-Мало встречается два человека – девушка, которая потеряла зрение в детстве, и немецкий солдат, ослепленный пропагандой. Их судьбы пересекаются. Эта история вдохновляет находить свет там, где царит тьма.

"Все тот незримый свет": смотрите трейлер онлайн

"Агентство "Локвуд и Ко""

Лондонское агентство Локвуда, Карлайла и Кабинса работает над необычными задачами: искоренением призраков и духов из домов своих клиентов. Одно из их дел кажется не таким простым. Об этом говорится в первой части. Во второй смелой троице придется найти похищенный артефакт и остановить фантома, гуляющего по Лондону. Сейчас Netflix экранизировал только две книги из серии писателя Джонатана Страуда.

"Агентство "Локвуд и Ко"": смотрите трейлер онлайн

"Энн"

Сериал рассказывает о рыжеволосой девочке-сироте Энн Ширли, которая в 13 лет попала на воспитание к брату и сестре. Лента основана на знаменитом романе Люси Мод Монгтомери "Энн из Зеленых Крыш", состоящий из восьми книг.

"Энн": смотрите трейлер онлайн

"13 причин почему"

Драматическая подростковая драма поднимает ряд проблем: буллинг, физическое и сексуальное насилие. Главная героиня Анна Бейкер накладывает на себя руки. Перед смертью она записывает для друга 13 кассет с видео, в каждом из которых объясняет причину такого решения. Это экранизация одноименного романа Джея Эшера.

"13 причин почему": смотрите трейлер онлайн

"Карточный домик"

Мало кто знает, что в основе знаменитого сериала – роман британского политика и журналиста "Карточный домик" Сериал рассказывает о жизни Белого дома. Демократ Фрэнк, которого играл Кевин Спейси, после отказа ему в назначении на важную должность, хочет отомстить своим предателям.

"Карточный домик": смотрите трейлер онлайн