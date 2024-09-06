Думки про те, що книжка завжди буде кращою за її екранізацію, вже не є популярними. Адже режисерам вдається уміло зобразити на екрані те, що описує автор у книжці. До Дня читання книги редакція Кіно 24 підготувала 5 книжкових екранізацій від Netflix, які не гірші за самі твори.

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"Все те незриме світло"

Події фільму розгортаються у період Другої світової війни. У французькому містечку Сен-Мало зустрічається двоє людей – дівчина, яка втратила зір у дитинства, та німецький солдат, засліплений пропагандою. Їхні долі перетинаються. Ця історія надихає знаходити світло там, де панує темрява.

"Все те незриме світло": дивіться трейлер онлайн

"Агенція "Локвуд і Ко""

Лондонська агенція Локвуда, Карлайла та Кабінса працює над незвичними завданнями: викоріненням примар та духів з домівок своїх клієнтів. Одна з їхніх справ видається не такою простою. Про це мовиться у першій частині. У другій сміливій трійці доведеться знайти викрадений артефакт та зупинити фантома, що гуляє Лондоном. Наразі Netflix екранізував лише дві книжки з серії письменника Джонатана Страуда.

"Агенція "Локвуд і Ко"": дивіться трейлер онлайн

"Енн"

Серіал розповідає про рудоволосу дівчинку-сироту Енн Ширлі, яка у 13 років потрапила на виховання до брата й сестри. Стрічка заснована на знаменитому романі Люсі Мод Монгтомері "Енн із Зелених Дахів", що складається з восьми книг.

"Енн": дивіться трейлер онлайн

"13 причин чому"

Драматична підліткова драма порушує низку проблем: булінг, фізичне та сексуальне насилля. Головна героїня Ганна Бейкер накладає на себе руки. Перед смертю вона записує для друга 13 касет з відео, у кожному з яких пояснює причину такого рішення. Це екранізація однойменного роману Джея Ешера.

"13 причин чому": дивіться трейлер онлайн

"Картковий будинок"

Мало хто знає, що в основі знаменитого серіалу – роман британського політика й журналіста "Картковий будинок" Серіал розповідає про життя Білого дому. Демократ Френк, якого грав Кевін Спейсі, після відмови йому у призначенні на важливу посаду, хоче помститися своїм зрадникам.

"Картковий будинок": дивіться трейлер онлайн