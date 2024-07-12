Национальная академия искусств Украины лишила Михаила Резниковича престижного звания академика. В связи с этим, ему отменяют выплату стипендии с июля 2024 года.

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Причиной в НАМУ называют распространение Михаилом Резниковичем нарративов российской пропаганды.

"Постановлением общего собрания Национальной академии искусств Украины от 4.07.2024 №1/5-06 принято решение лишить Резниковича Михаила Иерухимовича статуса члена (академика) Национальной академии искусств Украины за публичное совершение действий, явно противоречащих интересам, авторитета государства и НАИ Украины и связанные с пропагандой нарративов страны-агрессора во время действия военного положения", – говорится в ответе на запрос "Интерфакс-Украина" в НАМУ.

Михаил Резникович около 25 лет занимал должность генерального директора и художественного руководителя Национального академического драматического театра имени Леси Украинки в Киеве.

Он покинул Украину с начала полномасштабного вторжения и начал транслировать пророссийскую позицию через пропагандистские СМИ. В апреле этого года театр Леси Украинки отказался от спектаклей режиссера.