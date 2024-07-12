Національна академія мистецтв України позбавила Михайла Резніковича престижного звання академіка. У зв'язку з цим, йому скасовують виплату стипендії з липня 2024 року.

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Причиною у НАМУ називають поширення Михайлом Резніковичем наративів російської пропаганди.

"Постановою загальних зборів Національної академії мистецтв України від 4.07.2024 №1/5-06 ухвалено рішення позбавити Резніковича Михайла Ієрухімовича статусу члена (академіка) Національної академії мистецтв України за публічне вчинення дій, що явно суперечать інтересам, авторитету держави і НАМ України та пов'язані з пропагандою наративів країни-агресора під час дії воєнного стану", – мовиться у відповіді на запит "Інтерфакс-Україна" в НАМУ.

Михайло Резнікович близько 25 років обіймав посаду генерального директора та художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки в Києві.

Він покинув Україну з початку повномасштабного вторгнення та почав транслювати проросійську позицію через пропагандистські ЗМІ. У квітні цього року театр Лесі Українки відмовився від вистав режисера.